РФ хоче нову угоду щодо України? Москва висунула небезпечну пропозицію

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія як альтернативу готова розглянути зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України до НАТО.
Про це повідомляє ТАСС.
"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключено, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернативу, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", – сказав заступник глави МЗС РФ.
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Рябков заявив, що це був би найпростіший шлях для США. Також він додав, що Росія звертатиметься до відповідальності Сполучених Штатів, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або якісь самі по собі ущербні ідеї".
"Ми бачимо загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою в НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що перебуває в центрі безпеки Росії", – сказав заступник міністра.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".