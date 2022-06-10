Росія "вдарила" по Японії новою забороною: що відомо

Москва зупиняє дію угоди

У Росії заявили, що обмежили право Японії на вилов риби біля Курил. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив, що Росія позбавить Японію права добувати рибу біля Курильських островів.

Про це пишуть росЗМІ.

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Заборона Росії

"Ми вже, по суті, обмежили їхнє право (на вилов риби – ред.), причому їхніми зусиллями. Вони відмовилися заплатити за квоти з вилову біля Курильських островів. Відповідно, це право буде в них вилучено", – сказав Трутнєв.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва припиняє дію російсько-японської угоди про співпрацю в галузі промислу морських живих ресурсів.

Суперечка через Курили

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, які після закінчення Другої світової війни були анексовані Радянським Союзом. Тоді ж японці були з них виселені. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення воєнних дій, проте мирний договір так і не був укладений.

Також "Сьогодні" писало про те, що Японія буде тепер офіційно називати південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією". Крім цього, Росія проводила військові навчання на Курильських островах.