Росія в Чорному морі відправила ракетний катер до українського судна – кажуть, терпить лихо

Владу України про ситуацію повідомили – принаймні, так заявили в Національному центрі управління обороною РФ

Росія направила ракетний катер «Івановець» до українського риболовецького судна. Фото: wikimedia.org

У Чорному морі нібито терпить лихо українське риболовецьке судно, ракетний катер Чорноморського флоту, прийнявши сигнал, попрямував до нього.

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Про це заявили в Національному центрі управління обороною РФ, повідомляє Інтерфакс.

"Ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту, що виконує завдання в акваторії Чорного моря, спрямований в район знаходження українського риболовецького судна "ОД-2592" (екіпаж 4 особи, порт приписки Очаків), що терпить лихо, екіпаж якого о 01:27 3 липня 2021 р. запросив допомогу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у судна відмовив двигун, воно знеструмлено та перебуває в дрейфі. Капітан попросив допомоги про інформування влади України про аварію.

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У Національному центрі управління обороною РФ заявили, що повідомили владі України про ситуацію.

Життю членів екіпажу українського риболовецького судна в Чорному морі нічого не загрожує, – запевнили в Росморречфлоті. Кажуть, до них вже прямує буксир з Одеси.

В України жодна служба чи відомство наразі не підтвердила інформацію росіян.

Раніше ми повідомляли, що російські винищувачі "атакували" фрегат Нідерландів у Чорному морі.

Також нагадаємо, Росія спробувала зірвати військові навчання України і США у Чорному морі.

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