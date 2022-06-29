Росія у вогні. Чорний дим над Москвою видно за кілька кілометрів (відео)

Площа пожежі становить близько 500 квадратних метрів

У столиці Росії пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація знову горить. 29 червня у Москві почалася масштабна пожежа. Спочатку загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад із шинами.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо?

У столиці Росії загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на ангар, де зберігалися автомобільні шини.

На місці пожежі сильне задимлення, стовп диму піднявся високо в небо, його видно за кілька кілометрів.

Зазначають, що площа пожежі становить близько 500 квадратних метрів. Залишається загроза, що вогонь перекинеться і на інші будівлі поряд.

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Інформації про постраждалих та загиблих поки що немає.

Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.

У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську вночі проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.

Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.

Раніше ми розповідали, що у селищі Тьоткине у Глушковському районі Курської області заявили про удари по мосту та місцевих підприємствах. Поранених та загиблих немає.

Також у російському Курську пролунав вибух. Повідомляють про дим, що піднімається в небо.