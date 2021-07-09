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Росія у вогні: потужні лісові пожежі йдуть на села, людей евакуюють (відео)

9 липня 2021 10:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для ліквідації лісових пожеж залучено 249 осіб та 69 одиниць техніки, у тому числі авіацію, але впоратися з вогнем поки не вдається

Лісова пожежа у Челябінській області. Фото: Адміністрація Карталинського МР

Лісова пожежа у Челябінській області. Фото: Адміністрація Карталинського МР

У Росії тривають біди. Нещодавно на Камчатці розбився літак, а тепер Челябінську область розривають лісові пожежі. Вогонь наблизився до населених пунктів, людей з одного селища вже евакуювали.

Про це повідомляє регіональне управління МНС РФ.

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Ліси палають у трьох муніципальних районах – Увельському, Карталинському і Нагайбакському. Діє три осередка пожеж на площі 916 га. Сильний вітер і суха спекотна погода сприяють швидкому поширенню вогню і ускладнюють гасіння.

Для захисту населених пунктів Новокаоліновий, Запасне, Джабик, які перебувають у 5-кілометровій зоні від місця поширення вогню, залучена авіація (літак Бе-200 і вертоліт Мі-8). Всього для ліквідації лісових пожеж залучено 249 осіб та 69 одиниць техніки.

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Проводиться оповіщення населення, на випадок евакуації в готовності автобуси і пункти тимчасового розміщення. Крім того, селище Запасне залишила 21 особа, у тому числі 6 дітей. У Нагайбакському районі евакуйовані діти з літнього оздоровчого табору, що перебуває у сосновому лісі.

Лісова пожежа в Челябінській області. Фото: Адміністрація Карталинського МР
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Напередодні голова Карталинського району Анатолій Вдовін розповів про евакуацію в Запасному, пише місцева газета Карталинская новь.

"Вогонь зараз підійшов дуже близько, практично залишилося метрів 300, тому прийняли рішення – евакуювати жителів. Щоб зупинити вогонь – пустили зустрічний пал. Не знаю, чи допоможе, але про себе кожен молиться про це. Завдання номер один зараз – врятувати селища, не дати вогню зайти", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Росії людей в банку взяли в заручники. Будинок, в якому знаходиться відділення банку, був оточений співробітниками силових структур у касках і бронежилетах.

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