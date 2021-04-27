Росія впаяла Apple гігантський штраф – захищали дані користувачів iPhone

Компанія заборонила цілу категорію додатків, які дозволяють легально стежити за активністю смартфона – так званий батьківський контроль

Американську корпорацію Apple оштрафували в Росії за заборону додатків, які збирають конфіденційну інформацію користувачів її продукції.

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Про це 27 квітня повідомили у Федеральній антимонопольній службі РФ.

"Apple займає домінуюче становище з часткою 100% на ринку розповсюдження мобільних додатків на операційній системі iOS, оскільки встановити такий додаток легальним способом можливо тільки з магазину App Store", – заявили у відомстві.

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На цьому тлі корпорацію оштрафували на 906,3 млн руб (понад 12 млн доларів, або 336 млн гривень).

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Штраф був виписаний за скаргою російської компанії "Лабораторія Касперського" після того, як в 2019 році з App Store видалили 13 програм "батьківського контролю", заборонивши розміщувати в маркетплейсі додаток Kaspersky Safe Kids.

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В Apple це пояснили небажанням ставити під загрозу конфіденційність і безпеку даних користувачів, оскільки такі програми використовують технологію віддаленого управління пристроєм Mobile Device Management, яке дозволяє стороннім перехоплювати управління смартфоном.

Компанія збирається оскаржити штраф.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця в Apple оновили політику конфіденційності для iPhone – там можуть перешкодити рекламі конкурентів, зокрема соцмережі Facebook.

А торік у Франції компанію оштрафували на 25 мільйонів євро за проблему з навмисним уповільненням iPhone.

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