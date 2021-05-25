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Росія впаяли Google величезний штраф: за що покарали компанію

25 травня, 16:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Кремль продовжує боротися з американськими компаніями, що поширюють інформацію про мітинги – наразі постраждав найбільший в світі пошуковик

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Американська компанія Google програла в Росії два судових процеси за позовами Роскомнадзору і була оштрафована в сукупності на 6 млн рублів (понад 2,2 млн гривень).

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Рішення було винесено 25 травня світовим судом Таганського району Москви. Перший штраф розміром 4 млн рублів було винесено за два адміністративних правопорушення – відмову видалити заборонену інформацію (по 2 млн рублів за кожен випадок).

Пізніше суд оштрафував Google на 2 млн рублів за відмову видаляти інформацію із закликами до участі в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального в РФ.

Також цього самого дня призначено розгляд восьми протоколів щодо соцмережі Facebook – цій компанії загрожують штрафи на загальну суму до 32 млн рублів.

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У березні штрафи з аналогічних причин наклали на Twitter, Telegram і TikTok.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця дочірня компанія Google в Україні заплатила мільйон гривень штрафу за те, що не надала інформацію за запитом влади.

Також раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США звинуватило Google в нечесній конкуренції.

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