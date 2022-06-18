Росія видихається? Жданов дав невтішний прогноз для армії агресора

Військовий експерт пояснив деякі процеси в Росії

Військовий експерт заявив, що мобілізаційний ресурс РФ приблизно оцінюється у 17 млн осіб. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війною з боку Росії керує один політик – президент Володимир Путін. Тому військові будуть проводити наступальні дії в Україні до останнього російського солдата

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

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Що відбувається

За його словами, окупанти зараз навіть знімають з інших напрямків батальйонні тактичні групи, щоб виконати політичне завдання:

"Справа в тому, що без захоплення хоча б однієї Луганської області Путіну нема чого пред'явити російському суспільству. Немає перемоги, жодне завдання "військової операції" не виконано, а кожна інфоновина чи політична заява мають як свій пік, так і своє падіння. І ось тепер починається (в Росії – ред.) хвиля спаду підтримки – народ починає ставити запитання: "Ви вже чотири місяці там воюєте. Чому ви там воюєте? Скільки? Навіщо ви там воюєте?".

Олег Жданов зазначив, що все вказує на те, що окупанти видихаються:

"Ви знаєте, що РФ зараз стоїть на роздоріжжі і, найімовірніше, відмовиться від зняття техніки з довгострокового зберігання? А саме через її якість. З 10 на ходу лише 1 танк Т-62. Все інше там розтягнуте, розграбоване плюс умови зберігання не відповідали технологічним нормам".

Військовий експерт нагадав про історію, коли було перше повідомлення про те, що почали знімати техніку зі зберігання, а командир одного з російських полків застрелився, коли йому доповіли, що з 10-и танків завели 1, а серед 9-тьох, що залишилися, в одному навіть не було двигуна:

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"І він застрелився. Так от, сьогодні РФ повертається в бокси своїх військових частин, тобто в ті, які перебувають у бойовому складі ЗС РФ. І вони намагаються створити батальйонні тактичні групи на базі третіх батальйонів, сподіваючись, що ця техніка трохи трохи краще, ніж та, яка перебуває на тривалому зберіганні. І вона не сучасна".

Цікаво, на його думку, подивитися і на супутникові знімки, які показала американська розвідка – на ті майданчики, на яких стоять, наприклад, танки за Уралом. Так, видно, що є майданчик, у п'ять рядів стоять танки, які ставилися, найімовірніше, краном, тому що пройти між ними не можна – щоб потрапити до другого ряду і далі, треба йти бронею.

"І видно, що не поспіль танки прибрані... а через один-два, з другого ряду – куди кран діставав. Тобто я так розумію, що вони привозять техніків, які первинним оглядом визначали машини, які, можливо, можна відновити. Їх "висмикують" і везуть або в ремонтно-відновлювальні частини, або на підприємства", – розповів Жданов.

Водночас він зазначив, що на підприємства техніку везти дуже проблематично, оскільки сьогодні "Уралвагонзавод" "стоїть", як і інші заводи – якщо в нього немає запчастин та комплектуючих для танків, то в решти тим більше не має.

Також військовий експерт назвав і деякі цифри – наприклад, мобілізаційний ресурс Росії на сьогодні приблизно оцінюється у 17 млн осіб, а оперативний резерв Міноборони оцінюється у 2 млн осіб. Водночас він згадав і слова голови Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної, яка заявила, що в третьому кварталі цього року у РФ почнуться "некеровані та непередбачувані" процеси в економіці.

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"Навіть якщо вони покличуть 1 млн людей з оперативного резерву – а чим їх озброювати? На які танки їх садити, на чому вони підуть у бій? З гвинтівками Мосіна? Знаєте, що "Дегтярьові" пішли? І ППШ-41. Російська пропаганда може зробити цукерку з чого завгодно: те, що контрактникам видають ППШ – вони це інтерпретують на федеральному рівні, що ППШ був колись "автоматом перемоги", – заявив він.

Раніше Олег Жданов розповів про розвіддані, які повідомляють, що в район Мелітополя прибув російський робочий потяг із рейками та шпалами, щоб пізніше там могли їздити бронепоїзди.

Також ми писали про те, що санаторії Міноборони Росії в Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. Окупанти розкривають собі вени, щоби не їхати назад в Україну.