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Росія видихається? Жданов дав невтішний прогноз для армії агресора

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 червня, 22:28
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Військовий експерт пояснив деякі процеси в Росії
Військовий експерт заявив, що мобілізаційний ресурс РФ приблизно оцінюється у 17 млн осіб.
Військовий експерт заявив, що мобілізаційний ресурс РФ приблизно оцінюється у 17 млн осіб. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війною з боку Росії керує один політик – президент Володимир Путін. Тому військові будуть проводити наступальні дії в Україні до останнього російського солдата

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

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Що відбувається

За його словами, окупанти зараз навіть знімають з інших напрямків батальйонні тактичні групи, щоб виконати політичне завдання:

"Справа в тому, що без захоплення хоча б однієї Луганської області Путіну нема чого пред'явити російському суспільству. Немає перемоги, жодне завдання "військової операції" не виконано, а кожна інфоновина чи політична заява мають як свій пік, так і своє падіння. І ось тепер починається (в Росії – ред.) хвиля спаду підтримки – народ починає ставити запитання: "Ви вже чотири місяці там воюєте. Чому ви там воюєте? Скільки? Навіщо ви там воюєте?".

Олег Жданов зазначив, що все вказує на те, що окупанти видихаються:

"Ви знаєте, що РФ зараз стоїть на роздоріжжі і, найімовірніше, відмовиться від зняття техніки з довгострокового зберігання? А саме через її якість. З 10 на ходу лише 1 танк Т-62. Все інше там розтягнуте, розграбоване плюс умови зберігання не відповідали технологічним нормам".

Військовий експерт нагадав про історію, коли було перше повідомлення про те, що почали знімати техніку зі зберігання, а командир одного з російських полків застрелився, коли йому доповіли, що з 10-и танків завели 1, а серед 9-тьох, що залишилися, в одному навіть не було двигуна:

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"І він застрелився. Так от, сьогодні РФ повертається в бокси своїх військових частин, тобто в ті, які перебувають у бойовому складі ЗС РФ. І вони намагаються створити батальйонні тактичні групи на базі третіх батальйонів, сподіваючись, що ця техніка трохи трохи краще, ніж та, яка перебуває на тривалому зберіганні. І вона не сучасна".

Цікаво, на його думку, подивитися і на супутникові знімки, які показала американська розвідка – на ті майданчики, на яких стоять, наприклад, танки за Уралом. Так, видно, що є майданчик, у п'ять рядів стоять танки, які ставилися, найімовірніше, краном, тому що пройти між ними не можна – щоб потрапити до другого ряду і далі, треба йти бронею.

"І видно, що не поспіль танки прибрані... а через один-два, з другого ряду – куди кран діставав. Тобто я так розумію, що вони привозять техніків, які первинним оглядом визначали машини, які, можливо, можна відновити. Їх "висмикують" і везуть або в ремонтно-відновлювальні частини, або на підприємства", – розповів Жданов.

Водночас він зазначив, що на підприємства техніку везти дуже проблематично, оскільки сьогодні "Уралвагонзавод" "стоїть", як і інші заводи – якщо в нього немає запчастин та комплектуючих для танків, то в решти тим більше не має.

Також військовий експерт назвав і деякі цифри – наприклад, мобілізаційний ресурс Росії на сьогодні приблизно оцінюється у 17 млн осіб, а оперативний резерв Міноборони оцінюється у 2 млн осіб. Водночас він згадав і слова голови Центрального банку РФ Ельвіри Набіулліної, яка заявила, що в третьому кварталі цього року у РФ почнуться "некеровані та непередбачувані" процеси в економіці.

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"Навіть якщо вони покличуть 1 млн людей з оперативного резерву – а чим їх озброювати? На які танки їх садити, на чому вони підуть у бій? З гвинтівками Мосіна? Знаєте, що "Дегтярьові" пішли? І ППШ-41. Російська пропаганда може зробити цукерку з чого завгодно: те, що контрактникам видають ППШ – вони це інтерпретують на федеральному рівні, що ППШ був колись "автоматом перемоги", – заявив він.

Раніше Олег Жданов розповів про розвіддані, які повідомляють, що в район Мелітополя прибув російський робочий потяг із рейками та шпалами, щоб пізніше там могли їздити бронепоїзди.

Також ми писали про те, що санаторії Міноборони Росії в Підмосков'ї переповнені пораненими російськими військовими. Окупанти розкривають собі вени, щоби не їхати назад в Україну.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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