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Підтримали Навального: Росія висилає трьох дипломатів ЄС

5 лютого, 18:32

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Польща, Німеччина і Швеція вже готові до відповідних заходів

Російська влада оголосила персонами нон грата трьох дипломатів країн Європейського союзу – мовляв, 23 січня вони брали участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

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Про це 5 лютого повідомила пресслужба МЗС РФ.

Йдеться про двох співробітників генконсульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі, а також одного працівника посольства Німеччини в Москві. Дипломатів вже викликали до МЗС Росії, де їм було виражено протест.

"Такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу", – йдеться в комюніке, а також зазначається, що дипломатам наказано залишити країну "найближчим часом".

У зв'язку з цим послів Росії в Німеччині та Польщі викликали до МЗС цих країн, де їм висловили протест.

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У Польщі, Німеччині та Швеції вже висловили намір вжити заходів у відповідь, а також заперечують, що їхні дипломати брали участь в акціях. У зовнішньополітичних відомствах цих країн стверджують, що співробітники диппредставництв виконували свої службові завдання.

як повідомляє РБК , Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який знаходиться в Москві з робочим візитом, засудив рішення вислати дипломатів і закликав його переглянути. За його словами, дії дипломатів не порушували Віденську конвенцію.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже назвала рішення РФ необгрунтованим. За її словами, влада Франції дотримується аналогічної думки.

Нагадаємо, що через арешт Олексія Навального в Росії пройшли вже три акції протесту: 23 січня, 31 січня і 3 лютого. Більше штаб політика демонстрацій проводити не збирається.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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