Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росія висилає вісім японських дипломатів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 06:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністерство РФ зажадало, щоб співробітники посольства Японії залишили країну до 10 травня
РФ вишле дипломатів через їхню позицію щодо війни в Україні
РФ вишле дипломатів через їхню позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія висилає вісім японських дипломатичних працівників виходячи з принципу взаємності. Раніше в Токіо було ухвалено рішення про висилку російських дипломатів.

Про це повідомляє Japan Today.

Реклама

Міністерство зажадало, щоб вісім дипломатів залишили країну до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні та вживає відверто ворожих політичних заходів, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн, що складалися роками.

Раніше цього місяця Японія ухвалила рішення про висилку восьми росіян, зокрема дипломатів посольства РФ, на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні.

Японський уряд відмовився назвати висланих, але серед них не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

Реклама

Видворення дипломатів РФ з Франції

Нещодавно Франція вже висилала низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

"Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", — йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

Як повідомляв телеканал BFMTV, йшлося про висилання близько 30 російських дипломатів.

Читайте також:

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 27 квітня
1
Особовий склад 22 400
Особовий склад
2
Літаки 185
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 939
Танки
5
ББМ 2342
ББМ
6
Артилерія 421
Артилерія
7
Засоби ППО 71
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 207
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1666
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Виявив особисту мужність: відволік на себе ворога, завдяки чому повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти