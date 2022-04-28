Росія висилає вісім японських дипломатів

Міністерство РФ зажадало, щоб співробітники посольства Японії залишили країну до 10 травня

РФ вишле дипломатів через їхню позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія висилає вісім японських дипломатичних працівників виходячи з принципу взаємності. Раніше в Токіо було ухвалено рішення про висилку російських дипломатів.

Про це повідомляє Japan Today.

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Міністерство зажадало, щоб вісім дипломатів залишили країну до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні та вживає відверто ворожих політичних заходів, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн, що складалися роками.

Раніше цього місяця Японія ухвалила рішення про висилку восьми росіян, зокрема дипломатів посольства РФ, на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні.

Японський уряд відмовився назвати висланих, але серед них не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

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Видворення дипломатів РФ з Франції

Нещодавно Франція вже висилала низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

"Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", — йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

Як повідомляв телеканал BFMTV, йшлося про висилання близько 30 російських дипломатів.

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