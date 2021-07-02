Росія вивела в море весь Чорноморський флот через Sea Breeze – розвідка

Москву дуже нервують військові навчання України з країнами НАТО – в ГУР розповіли, чого так злякалася Росія

Російські кораблі біля Криму / Фото: Минобороны РФ

Через масштабні навчання Sea Breeze-2021 в Україні Росія вивела в море весь Чорноморської флот, щоб продемонструвати, що вона готова відстоювати свої інтереси навіть із застосуванням сили, аби не втратити домінуючу роль у Чорному морі.

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Про це розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, НАТО все більше заходить у Чорноморський регіон і готове там забезпечувати безпеку, чого не було з часів Радянського Союзу.

"Воєнна розвідка України відзначає, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі. Однак міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", – сказав Скібіцький.

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У той же час він зазначає, що Росія не зможе змагатися з силами НАТО, які беруть участь у навчаннях.

"Воєнна розвідка України зараз забезпечує безпеку та моніторить розвиток ситуації навколо навчань Sea Breeze-2021. Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання. Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі", – зазначив додав представник ГУР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 28 червня в Україні розпочалися навчання Sea Breeze-2021. Експерти прогнозують провокації з боку Росії, але командування українських і американських сил їх не боїться.