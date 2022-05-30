Росія взяла в заручники сім'ї своїх солдатів, які воюють в Україні

Жінок та дітей окупантів погрожують переселяти у депресивні регіони далекого сходу РФ

Сім'ї воюючих окупантів взяли у заручники. Фото: колаж "Сьогодні"

Російське командування тримає у заручниках сім'ї воюючих в Україні окупантів. У західному військовому окрузі РФ сім'ям офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу країни-агресора.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців – військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром "Пушкін", м. Санкт-Петербург).

На Донбасі загарбники мало не розстріляли свого генерала Солодчука

Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх іти в наступ. Так, на Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Але солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової. Додамо, що Валерій Солодчук командує 36 загальновійськовою армією РФ, яка воює зараз проти України.

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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

"У нас батарея практично вся у відмову пішла. Він почав стволом махати, стріляти: "Я, каже, вас завалю, якщо ви, нах*й, не поїдете туди!.. "І все. Тут пацан: "Іди, каже, вали!". Еб*ть, він гранату, чеку висмикнув, каже: "Ну давай, застрель, каже, мене! Разом, каже, підірвемося тут". Все. Там і спецназівці на нас теж стволами тикати почали, ми на них стволами. Коротше, мало не перестрілялися всі нах*й. Він у свій бобік сів, поїхав", – розповідає дружині загарбник.

Він скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилася лише третина, а решта – загинули чи поранені.

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