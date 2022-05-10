Росіян готують до поразки у війні: як змінилась пропаганда Кремля

Пропагандисти вигадують нові пояснення невдач російської армії

Кремлевская пропаганда вынуждена искать оправдание новым поражениям оккупантов / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремлівська пропаганда після військових провалів в Україні змінила риторику. Тепер росіянам розповідають, що РФ веде війну не з Україною, а з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

Про це повідомило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Маючи чисельну перевагу в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО", – йдеться в повідомленні.

На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику, зазначили в ГУР.

"За інформацією військової розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики. Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об'єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора", – повідомили в розвідці.

У Путіна відмовилися від "денацифікації" України

Кремлівська пропаганда перестала говорити про "денацифікацію", яку президент РФ Володимир Путін називав однією з головних цілей війни в Україні. З'ясувалося, що росіяни не розуміють значення цього терміна.

Приблизно через тиждень після початку війни соціологи на замовлення адміністрації президента РФ провели закриті телефонні опитування щодо ставлення росіян до основних тез пропаганди. З'ясувалося, що люди не розуміють, що таке "денацифікація" – мало хто зміг виразно розшифрувати термін.