Росіянам на МКС знову відключили кисень

У російській секції Міжнародної космічної станції відключили систему подачі повітря – таким чином космонавти сподіваються знайти витік кисню, який екіпаж безуспішно шукає вже півроку.

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Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на заяву розташованого в Підмосков'ї Центру управління польотами (ЦУП).

Йдеться про одну з двох дублюючих систем кондиціонування повітря – ВКВ-1 в модулі "Зірка" (як ми писали, в січні зламалася друга – ВКВ-2). Тріщину, через яку відбувається витік, космонавтам запропонували шукати за допомогою мікроскопа, який доставили на МКС космічною вантажівкою "Прогрес МС-16" 17 лютого.

20 лютого російські космонавти весь день намагалися приступити до роботи з мікроскопом, але з незрозумілих причин так і не змогли цього зробити. Аби зрозуміти, в чому проблема, в ЦУП попросили надіслати знімок приладу.

Нагадаємо, що про витік повітря на МКС стало відомо ще 20 серпня. Відтоді екіпаж намагається знайти і усунути щілину, через яку з космічної станції витікає повітря. Поки що цього зробити не вдалося. У грудні в ЦУП навіть зазначили сумну новину – резерви повітря в російському сегменті МКС спливають.

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