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Росіянам на МКС знову не подається кисень

20 січня, 20:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

"Роскосмос" каже – все гаразд

На Міжнародній космічній станції в російському сегменті друга за день поломка. Увечері вийшла з ладу система отримання кисню "Електрон-ВМ".

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Про це повідомив Центру управління польотами (ЦУП) один із російських космонавтів, передає "Інтерфакс".

"О 15:19 пройшла інформація про відмову "Електрону", – сказав Сергій Рижиков під час переговорів з ЦУП.

У "Роскосмосі" стверджують, що життю і здоров'ю екіпажу ця поломка нічим не загрожує.

Там пояснили, що запаси кисню завжди є як на станції, так і на вантажних кораблях, які на неї прибувають. Також є своя система отримання кисню в американському сегменті МКС.

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Водночас, як відзначає видання, це вже сьомий випадок поломки системи за останні місяці – вона чотири рази відмовляла у жовтні і двічі в грудні.

UPD. Пізніше у "Роскосмосі" повідомили, що роботу російської системи отримання кисню на МКС вже відновлено.

Нагадаємо, в першій половині середи, 20 січня, на МКС сталося нештатне відключення системи кондиціонування повітря ВКВ-2.

Ми вже не раз повідомляли про поломки і позаштатні ситуації, що переслідують росіян на МКС, наприклад, у листопаді взагалі відпала одна з деталей станції – під час виходу російських космонавтів у космос з модуля "Пошук" МКС від гермоконтейнера відірвався м'який поручень.

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Росія космос росіяни МКС поламка кисень
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