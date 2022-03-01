Росіяни бояться масового безробіття та голоду

Як живе Росія після жорстких санкцій

У Москві давно не стояли в таких чергах за грошима і не стикалися з таким збоєм платіжної системи / Колаж "Сьогодні"

На другий день дії західних санкцій проти фінансової системи Росії, введених світовою спільнотою у відповідь на напад на нашу країну, росіяни почали усвідомлювати, що їх може очікувати у майбутньому. Оптимізму вони не мають.

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"Заводи у нас закриваються через санкції. Я працюю в невеликій крамничці, господар приїхав і підняв ціни на 50%. Все одно до вечора розгребли. Це кошмар! Думаю, цього року треба засадити повністю свій город у 30 соток, інакше голодуватимемо", – розповіла "Сьогодні" мешканка Краснодарського краю.

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Жителька Москви, що працює у філії однієї великої західної компанії в Росії, готується до звільнення. "Поки що наша компанія працює, але навколо виїжджають один за одним офіси західних компаній. Буде масове безробіття. Чекаємо на підвищення цін на все і дефіцит товарів, вироблених за кордоном. Навколо черги", – розповіла "Сьогодні" москвичка.

Санкції