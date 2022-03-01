Росіяни бояться масового безробіття та голоду

На другий день дії західних санкцій проти фінансової системи Росії, введених світовою спільнотою у відповідь на напад на нашу країну, росіяни почали усвідомлювати, що їх може очікувати у майбутньому. Оптимізму вони не мають.
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"Заводи у нас закриваються через санкції. Я працюю в невеликій крамничці, господар приїхав і підняв ціни на 50%. Все одно до вечора розгребли. Це кошмар! Думаю, цього року треба засадити повністю свій город у 30 соток, інакше голодуватимемо", – розповіла "Сьогодні" мешканка Краснодарського краю.
Жителька Москви, що працює у філії однієї великої західної компанії в Росії, готується до звільнення. "Поки що наша компанія працює, але навколо виїжджають один за одним офіси західних компаній. Буде масове безробіття. Чекаємо на підвищення цін на все і дефіцит товарів, вироблених за кордоном. Навколо черги", – розповіла "Сьогодні" москвичка.
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Санкції
- Тим часом Європарламент запропонував обмежити купівлю російської нафти та газу, повністю закрити доступ до фінансового ринку ЄС, закрити порти та заборонити продаж технологічних товарів.
- 1 березня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі, щоб "послабити економіку та промислову базу Росії, зокрема – військово-промисловий комплекс".
- Автомобільний концерн BMW вирішив припинити виробництво автомобілів бренду на потужностях "Автотора" у Калінінграді та перестає постачати автомобілі на російський ринок, написала американська газета The Wall Street Journal.
- На російській біржі за долар 1 березня просили вже майже 200 рублів, а деяких обмінниках встановили курс лише на рівні 250 рублів. Російських експортерів змушують міняти валюту на рублі.
- Громадяни країни-агресора масово штурмують банкомати, щоб зняти хоч якісь гроші.
- Увечері 1 березня стало відомо, що компанія Nord Stream 2 AG (оператор "Північного потоку – 2") оголосила про банкрутство.