Росіяни безглуздо провалили розробку власного аналогу "Байрактару": названа причина

"Альтіус" у більшості технічних характеристик поступається турецькому конкуренту

Російська корупція провалила розробку безпілотників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росії так і не вдалося запустити серійне виробництво бойового безпілотника "Альтіус", який в Москві намагаються позиціонувати як конкурента турецькому "Байрактару". Хоча і розробляти свій безпілотник Росія почала майже одночасно з Туреччиною, ще в 2011 році.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Гроші".

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Розробкою російського "Альтіуса" займалося Казанське об'єднане конструкторське бюро імені Симонова ("Сокіл"). Спочатку ударно-розвідувальний дрон називався "Альтаїр". Пропагандисти запевняли, що "аналогів немає" у жожній провідній країні світу.

Перші льотні випробування планували провести у 2014-2015 роках. Однак розробники самі ж зірвали терміни та підняли прототип у повітря лише в 2018 році.

Українські журналісти-розслідувачі наголошують, що турецька компанія Bayrak випустила вже майже 300 безпілотників Bayraktar. Водночас, російський "Альтіус" існує в єдиному екземплярі. До серійного виробництва росіянам, м'яко кажучи, ще далеко.

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До того ж російський безпілотник поступається конкурентам із Туреччини та США у більшості технічних характеристик – за швидкістю, а також за максимальною висотою. Єдиною перевагою є час польоту – до 48 годин. Журналісти наголошують, що такий час польоту забезпечили не російські конструктори, а німецький двигун RED A03 від компанії Rotax.

Чому Росія провалила розробку безпілотників

Причиною, за даними аналітиками, є банальне розкрадання грошей, виділених на розробку.

У 2020 році гендиректора ОКБ імені Симонова Олександра Гомзіна звинуватили в махінаціях і крадіжці 494 млн рублів. За версією слідства, у 2011-2012 роках бюро уклало фіктивні договори з ТОВ "Мілтек" для виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, унаслідок яких було виведено 91,3 млн рублів. Через два роки Олександра Гомзіна відпустили, а суд так і не зміг з'ясувати, куди поділися гроші.

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Незабаром проєкт перейменували на "Альтіус" і передали "Уральському заводу цивільної авіації", де безпілотник пообіцяли модифікувати та випробувати у 2021 році. Випробування пройшли наприкінці минулого року, але інформації про взяття БПЛА на озброєння армією РФ не надходило.

Деякі джерела запевняють, що перші поставки стануть можливими лише в 2023 році.

Раніше російський пропагандист Володимир Соловйов висловив обуреність тим, що Росія нібито має свої безпілотники, але у неї їх немає.

Також нагадаємо, у місті Таганрог Ростовської області РФ 4 липня безпілотник впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.