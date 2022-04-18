Росіяни масово підтримують насильство в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа

Влада та народ Росії потурають насильству проти мирного населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють героїчну оборону Маріуполя, відмову Європи від російського газу та постачання Україні важкого озброєння.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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У бою за Маріуполь ліквідовано генерала 8-ї армії ЗС РФ

Американська газета The Wall Street Journal присвятила статтю героїчної оборони Маріуполя. Як зазначає видання, українські війська, що утримують оточений Маріуполь, відхилили ультиматум Москви про капітуляцію. Російські чиновники 16 квітня заявили, що в бою загинув генерал 8-ї армії ЗС РФ, яка відповідала за маріупольський наступ. Генерал-майор Володимир Фролов був заступником командувача 8-ї армії. Декілька інших генералів вже були вбиті в ході повномасштабної війни, особливо в перші дні.

ЄС може відмовитись від російського газу раніше, ніж це планувалося

Інформагентство Bloomberg, посилаючись на прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, повідомляє, що ЄС може зменшити енергетичну залежність від Росії раніше, ніж це планувалося. "Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, раніше того терміну, про який ми думали всього місяць тому", – сказав італійський прем'єр після досягнення угоди про збільшення імпорту газу з Алжиру. Заборони на імпорт російського газу та нафти вимагають українські компанії: ДТЕК, Укренерго та "Нафтогаз України". Вони запустили спеціальний проєкт #StopBloodyEnergy.

Україна заповнила анкету на членство в ЄС

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що Україна заповнила анкету на членство в ЄС. Зазначається, що це стане відправною точкою для ухвалення Європейським Союзом рішення щодо членства країни. Анкету передала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва 8 квітня, пообіцявши прискорити реалізацію прагнення України стати членом ЄС після вторгнення Росії.

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Влада та народ Росії підтримують насильство над мирними жителями України

Видання The New York Times пише, що звірства в російсько-українській війні мають глибоке коріння в російській армії. У поєднанні з очевидною стратегією бомбардування цивільних цілей російський уряд і, можливо, частина російського суспільства насправді потурає насильству проти мирного населення, відзначають багато спостерігачів.

Дати зброю – не означає воювати

Британський журнал The Economist пише, що надання Україні важкого озброєння не означає, що НАТО воює з Росією. Як і у випадку з Радянським Союзом у В'єтнамі, надання зброї – це не те саме, що воювати. Словаччина, яка вже відправила Україні зенітну систему С-300, заявила, що може також надати винищувачі МіГ-29 – радянську модель, якою українські пілоти вміють керувати.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до всього світу і попросив дати Україні зброю для відсічі російської агресії.

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Також ми інформували, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії.