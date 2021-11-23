Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Росіянин наклав на себе руки в туалеті літака – несподівані подробиці смерті

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
23 листопада, 14:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Родичі загиблого повідомили, що чоловік був психічно нездоровий
Чоловік наклав на себе руки під час рейсу з Шарм-ель-Шейха. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловік наклав на себе руки під час рейсу з Шарм-ель-Шейха. Фото: колаж "Сьогодні"

На борту пасажирського літака, що летів з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейха до Самари, громадянин РФ наклав на себе руки.

Про це повідомляє РБК.

Подробиці НП

Інцидент стався 22 листопада під час виконання рейсу S7 6619. Один із пасажирів після зльоту вирушив до туалетної кімнати, де провів досить багато часу, що насторожило бортпровідників.

Як заявили в авіакомпанії S7, пасажира знайшли непритомним "з ознаками суїциду", і екіпаж ухвалив рішення про негайну вимушену посадку в найближчому аеропорту — в Каїрі. Тим же рейсом летіли три медики, зокрема реаніматолог, які проводили серцево-легеневу реанімацію до приземлення літака.

За погодженням з консульством Росії в Єгипті загиблого пасажира транспортували до Самари у багажно-вантажному відділенні для передачі родичам.

Що відомо про загиблого?

  • Як повідомляє "Вечірня Москва", 48-річний росіянин Олександр, мешканець Самари, повісився. Кілька пасажирів рейсу, які виявилися лікарями, допомагали звільнити тіло, що висіло в петлі, після чого безуспішно спробували повернути до життя самогубця.
  • Як з'ясувалося, росіянин один відпочивав у Шарм-ель-Шейху та під час відпустки писав своїй дружині, що любить її. Пасажири рейсу розповіли, що відразу після зльоту чоловік поводився дивно – був збуджений, розмовляв із собою і намагався себе заспокоювати. Пізніше родичі повідомили, що чоловік мав проблеми із психічним здоров'ям і, ймовірно, скоїв самогубство під час загострення.

Раніше ми повідомляли, що біля будівлі консульського відділу посольства Росії у Берліні був знайдений мертвим російський дипломат. Імовірно, він випав із вікна.

Також нагадаємо, творця антивірусу McAfee знайдено мертвим.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Популярне в розділі "Світ"
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1/2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти