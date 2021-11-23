Росіянин наклав на себе руки в туалеті літака – несподівані подробиці смерті

Родичі загиблого повідомили, що чоловік був психічно нездоровий

Чоловік наклав на себе руки під час рейсу з Шарм-ель-Шейха. Фото: колаж "Сьогодні"

На борту пасажирського літака, що летів з єгипетського курорту Шарм-ель-Шейха до Самари, громадянин РФ наклав на себе руки.

Про це повідомляє РБК.

Подробиці НП

Інцидент стався 22 листопада під час виконання рейсу S7 6619. Один із пасажирів після зльоту вирушив до туалетної кімнати, де провів досить багато часу, що насторожило бортпровідників.

Як заявили в авіакомпанії S7, пасажира знайшли непритомним "з ознаками суїциду", і екіпаж ухвалив рішення про негайну вимушену посадку в найближчому аеропорту — в Каїрі. Тим же рейсом летіли три медики, зокрема реаніматолог, які проводили серцево-легеневу реанімацію до приземлення літака.

За погодженням з консульством Росії в Єгипті загиблого пасажира транспортували до Самари у багажно-вантажному відділенні для передачі родичам.

Що відомо про загиблого?

Як повідомляє "Вечірня Москва", 48-річний росіянин Олександр, мешканець Самари, повісився. Кілька пасажирів рейсу, які виявилися лікарями, допомагали звільнити тіло, що висіло в петлі, після чого безуспішно спробували повернути до життя самогубця.

Як з'ясувалося, росіянин один відпочивав у Шарм-ель-Шейху та під час відпустки писав своїй дружині, що любить її. Пасажири рейсу розповіли, що відразу після зльоту чоловік поводився дивно – був збуджений, розмовляв із собою і намагався себе заспокоювати. Пізніше родичі повідомили, що чоловік мав проблеми із психічним здоров'ям і, ймовірно, скоїв самогубство під час загострення.

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