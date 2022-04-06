Росіянин у Німеччині поплатився за організацію автопробігу Берліном

Власник автосервісу скаржиться на удар по бізнесу через акцію на захист росіян

Організатор проросійського автопробігу скаржиться на наслідки / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатор автопробігу з російськими прапорами у Берліні отримав відповідь на свої вчинки. Чоловік на ім'я Ігор тепер скаржиться на те, що його бізнес опинився під ударом, повідомляє телеканал OstWest.

Росіянин заявляє, що влаштовував пробіг Берліном "проти дискримінації російськомовних у Німеччині", проте люди вважали це підтримкою війни Росії в Україні.

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Автосервісу організатора наставили одиниць у рейтингу Google. На його сторінці в Мережі масово публікують світлини з тілами вбитих російськими військовими мирних українців, зруйнованими українськими містами. На телефон організатора надходять дзвінки з погрозами.

Автопробіг у Берліні пройшов 3 квітня — саме цього дня світ дізнався про наслідки звірств рашистів у Бучі. Тепер Ігор каже, що якби знав про цю трагедію, то скасував би автопробіг і попросив людей не виїжджати.

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Проїхали Берліном з прапорами РФ

У день автопробігу росіяни роз'їжджали на сході Берліна, обвішавши свої машини прапорами РФ, Радянського Союзу, ВДВ, а також головним символом російської агресії в Україні – буквами Z. Також вони включали на повну гучність російську пісню "Батяня-комбат".

Акція викликала різку негативну реакцію у Німеччині. Влада Німеччини висловила осуд. Були розмови про те, щоб притягти учасників до кримінальної відповідальності.

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