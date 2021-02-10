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Росіянину ввели вакцину "Супутник V" і через п'ять днів він помер

10 лютого, 15:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Влада заперечує взаємозв'язок між смертю чоловіка і уколом

Росіянин, який прийняв створену його країною вакцину від коронавірусу "Супутник V", помер незабаром після щеплення.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Інцидент стався в місті Кем, яке розташоване в Республіці Карелія. Після уколу у 40-річного машиніста електровозу почалася пневмонія і через п'ять днів він помер. Зазначається, що незабаром після ін'єкції у нього було переохолодження.

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Місцева влада не пов'язує смерть чоловіка з вакциною. Розпочато уточнюючі вірусологічні дослідження.

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Втім, варто зазначити, що раніше в Росії фіксували випадки зараження коронавірусом після вакцинації їх "Супутником V". Однак про летальні випадки раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому наша країна точно не використовуватиме російську вакцину.

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Більше про те, чому "Супутником V" вакцинують населення переважно основних союзників і сателітів РФ, наприклад, Ірану, Пакистану, Болівії, Алжиру і Білорусі, і в чому небезпека цієї вакцини, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Росія Карелія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Супутник V
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