Российские намерения распространяются гораздо дальше Украины – Ишингер

Німецький дипломат упевнений, що Європа має згуртуватись у відповіді на агресію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Німецький дипломат, колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки та посередник ОБСЄ Вольфганг Ішингер визнав хибність рішень Західного співтовариства стосовно Росії.

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Ці та інші важливі теми обговорили в інтерв'ю Ганні Степанець спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

"Ми зобов'язані вам вибачення за те, що ми не зрозуміли справжніх російських намірів і недостатньо енергійно відгукнулися на виклики 6-8 років тому", – заявив дипломат.

Наміри Росії

Я твердо вірю, що російські наміри йдуть набагато далі, ніж просто підкорення України. Росія відчуває виклик із боку Європейського союзу, із боку Західної Європи, Євроатлантичного об'єднання, із боку всього світу, тому що цей виклик складається з фундаментальних принципів світового порядку, що існує зараз. Це не лише Україна, це всі ми.

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Чому було допущено помилок у 2008 році

Коли лідери НАТО зустрілися навесні 2008 року, це було ще до вторгнення до Грузії. Думка була в тому, що ми могли побудувати комплексну євроатлантичну структуру з Росією. Звісно, ми помилялися, тепер це зрозуміло. І тепер нам треба пошкодувати, що ми тоді так помилилися, бо тепер ваша країна стала жертвою такої зухвалої агресії. Але не так легко було передбачити такі події навесні 2008 року.

Чому не було рішучого під час окупації Криму та Донбасу у 2014 році

Ми не оцінили розмаху, обсягу, глибини цих подій. Ми думали, що ми зможемо вести якісь переговори. А це виявилось непросто, якщо неможливо. Ми зобов'язані вибачення за те, що ми не зрозуміли справжніх російських намірів і недостатньо енергійно відгукнулися на виклики 6-8 років тому.

Путін намагається йти проти історії та часу

Я знаю, що Україна у 2022 році це не та Україна, яка була Україна у 1997 році. Та теорія, яку пропагує президент Путін, це не просто порушення міжнародного права, це також неправильне розуміння розвитку людства. Тепер Україна бореться за світовий порядок, який визначається миром та помірністю від сили в майбутньому. І я сподіваюся, що всім нам допоможе ваша армія, ваші воїни, які супроводжуватимуть успіх, аби захищати українську територію, українську долю.

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Чи зможе Україна повернути собі території

Немає нічого категорично неможливого у зовнішній політиці. Якщо Україна бажає будь-якої миті, у майбутньому повернення не лише Донбасу, а й Криму, то немає нічого неможливого. Важливо пам'ятати, що ви визначаєте власні цілі та досягаєте їх. Тоді можуть статися політичні чудеса. Українці мають ґрунт для оптимізму, у них є відчуття мети, відчуття своєї самобутності, ідентичності, звичайно, вони не можуть миритися із цією зухвалою агресією Росії, із захопленням частини вашої території.

Ембарго для російських енергоносіїв

Моя особиста думка така, що нам варто, моїй країні, нашій країні виступати за повне ембарго на енергоресурси. Це має стосуватися і природного газу, і нафти, що надходить з Росії.

Це дуже важке рішення, дуже болісне для Німеччини, тому що починаючи з 70-х років уже років 50 була віра в Німеччині, що Росія, насамперед Радянський Союз, тепер Росія буде дуже надійним постачальником енергії, яка потрібна Німеччині. Але моя особиста думка, що зараз економічні роздуми мають відійти на другий план, а стратегічні – на перший.

Перспективи вступу України до ЄС

Українська заявка на вступ заслуговує на найбільш пильну увагу та пріоритетний розгляд. Але мають бути реалістичними. Поєднання з Європейським Союзом, вступ до Європейського Союзу – це складний процес. Будь-який кандидат на вступ повинен ухвалити певні рішення, змінити законодавство, дуже багато питань вирішити через зміни до законів. У нас не повинно бути ілюзій, що це можна вирішити натисканням кнопки, але можна прискорити і варто прискорити, бо є велика рішучість у європейському парламенті та серед народу в Європейському Союзі, щоб прискорити цей процес та показати українському народу, що їхній майбутній будинок готується Європейський Союз.

Коли членство в ЄС стане для України реальністю та які перешкоди існують

Я не хотів би тут виступати пророком, ну, десять років приблизно. Ну час потрібен. Є якісь проблеми, якщо ваша економіка відкриється ЄС. Ми маємо бути впевнені, що українські компанії будуть конкурентоспроможними на європейському ринку. Якщо ми відкриємо кордони без податків, без імпортних зборів, це призведе до катастрофічних результатів для багатьох українських компаній, бо вони ще не готові діяти в такому конкурентному ринковому оточенні.

Про майбутню долю світу

Ми увійдемо в нову епоху, коли війна закінчиться з перемогою на боці України. Ми житимемо у нових обставинах, ми житимемо у складніших обставинах, бо стримування російських амбіцій не завершиться із завершенням цієї конкретної війни. Я думаю, що дива не буде, що Росія негайно припинить будь-які спроби та посягання. Ми житимемо у світі, де стримування російських амбіцій буде головною складовою.

Роль ядерної зброї

Амбіції в різних частинах світу не зникнуть, вони виявлятимуться більш відчутно, щоб отримати ядерну зброю. Міжнародна система нерозповсюдження це дуже важливо. Клуб ядерних країн не має зростати. Бо нерозповсюдження є елементом колективної безпеки.

Союз із США

Ми в Європі – найкращі союзники США. Ми повинні звертати увагу на те, щоб так залишалося й надалі. Це парасолька, яка захищає нас від ядерних опадів, це вже півстоліття США обіцяє таку парасольку та тримає її. Це наш скарб безпеки, я сподіваюся, що в майбутньому такий скарб дістанеться й Україні.