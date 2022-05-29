Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Гаманці Путіна" ховають свої яхти від арешту: що вигадали російські олігархи

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 07:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
По всьому світу продовжують конфісковувати яхти росіян, які потрапили під санкції, ЗМІ дізналися, як олігархи намагаються уникнути цієї долі
Володимир Путін (праворуч). Фото: Колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (праворуч). Фото: Колаж "Сьогодні"

На яхтах російських олігархів, які потрапили під міжнародні санкції через вторгнення РФ в Україну, відключили геолокацію, щоб уникнути арешту.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

"Після вторгнення Росії в Україну суперяхта, пов'язана з російським мільярдером Андрієм Гур'євим, зникла з глобальних карт відстеження, які використовуються для визначення місця розташування на морі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що яхта Alfa Nero вартістю 95 млн фунтів стерлінгів, що пов'язується з Гур'євим, минулого тижня була помічена в Карибському морі, але у глобальній системі відстеження морських локацій вона не з'являлася з 3 березня.

Зазначається, що це одна з принаймні шести суперяхт, пов'язаних з підсанкційними російськими олігархами, які приховали своє місцезнаходження у системах глобального відстеження.

Реклама

"Нам сказали вимкнути систему AIS. Ми відключили її від живлення та зняли", – розповів один із членів екіпажу яхти, яка, як вважається, належить російському олігарху, який потрапив під санкції Великої Британії.

Крім того, встановлено, що яхта Clio, пов'язана з підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою, яка відпливла з Індійського океану до Туреччини після вторгнення Росії в Україну, востаннє передавала дані про своє місцезнаходження 18 квітня у Чорному морі, в межах досяжності російських портів Сочі та Новоросійська.

Galactica Super Nova, яку приписують Вагіту Алекперову, колишньому президентові "Лукойлу", востаннє надсилала відповідний сигнал 2 березня біля узбережжя Хорватії.

Реклама

Супер-яхта Ocean Victory, пов'язана з Віктором Рашниковим, востаннє передавала свої координати 1 березня, коли стояла на якорі на Мальдівах

За інформацією видання, зараз у морі перебувають близько 9,3 тис. супер’яхт загальною вартістю понад 50 млрд фунтів стерлінгів, 10% з них належать росіянам. Загалом вже арештували щонайменше 13 елітних яхт вартістю близько 2 млрд фунтів стерлінгів.

Хто такі "гаманці Путіна"?

На думку авторів розслідування з OCCRP, російський президент вважає за краще записувати свої активи на "номінальників" – людей, які часом самі не знають, які багатства мають зареєстровані на їхнє ім'я компанії. Двоє таких "номінальників", яких ще часто називають "гаманцями Путіна", – віолончеліст Сергій Ролдугін та друг дитинства Путіна Петро Колбін – добре відомі авторам численних розслідувань про активи російського президента та його найближчого оточення.

Автори доповіді OCCRP також включили до "особистого кола" російського лідера інших його родичів та великих бізнесменів, яких у засобах масової інформації неодноразово називали "друзями Путіна". До списку, зокрема, увійшли Микола та Юрій Шамалови, Ігор, Роман та Михайло Путіни, а також Борис та Аркадій Ротенберги. У розслідуванні наголошується, що найуспішніші бізнеси підприємців з "особистого кола" пов'язані з великими державними підприємствами, зокрема нафтогазовими.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 травня
1
Особовий склад 30150
Особовий склад
2
Літаки 207
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артилерія 631
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 203
РСЗВ
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2240
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Прикордонник, який зупинив ворога… Полковник Віталій Кучерявий - начальник відділу КПВВ «Щастя» Луганського прикордонного загону. Його підрозділ одним з перших зустрів ворога, протягом довгого часу відбиваючи атаки. Десятки одиниць знищеної техніки, взяті в полон окупанти, врятовані життя побратимів - так проявив себе полковник Кучерявий. Загинув під час бою. Герой України. Посмертно.

Історії звитяг
Нескорені
Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.
Історія чотирилапого бійця
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29040.31

Bitcoin Cash (BCH)

177.85

Binance Coin (BNB)

300.85

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.71

Litecoin (LTC)

62.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти