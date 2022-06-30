Російські пропагандисти почали готувати РФ до провалів у війні — Генштаб

Росія зазнає значних втрат після свого нападу на Україну

В окупантів все йде не за планом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські пропагандисти почали готувати населення РФ до потенційних військових невдач на фронті.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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"Пропагандисти почали готувати населення РФ до потенційних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, проте почали з'являтися повідомлення про тяжке становище і навіть помилки військового керівництва агресора", — сказав Громов.

За його словами, з початку війни російські пропагандисти кілька разів змінювали свою риторику. Трансформація їхніх наративів свідчить про те, що жоден із планів Кремля наразі не реалізований.

Громов нагадав, що окупанти стверджували, що "все йде за їхнім планом", коли відступали з Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також міняли цілі, коли провалили "блискавичне захоплення Донбасу".

"Російська пропаганда втрачає свою ефективність. Єдине, що у них виходить – поширення дезінформації та фейків, які розраховані на внутрішню аудиторію", – додав Громов.

Зеленський має план перемоги над Росією

На саміті НАТО у Мадриді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нарешті розкрив таємницю, чому він так часто їздив до Києва. Він запевнив, що Україна має план, як перемогти Росію і відкинути її на позиції до 24 лютого.

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"Причина, через яку я приїхав в Україну незадовго до всіх цих самітів, полягала в тому, що я дійсно хотів отримати реальне уявлення про те, якою є позиція президента Зеленського та його адміністрації, і як вони оцінюють те, що відбувається. І це справді зрозуміло. Вони бачать спосіб, як змінити динаміку до кінця року, у найближчі кілька місяців. І я гадаю, що це важливо. І я думаю, що це означає, що ми повинні допомагати їм скільки можемо. Вони показали, що можуть чинити опір. Вони можуть продемонструвати свою дивовижну здатність давати відсіч. Ось чому я думаю, що найцікавішою нещодавньою подією є надання РСЗВ – реактивні системи залпового вогню, які ще мають бути відправлені в Україну. І мені сказали, що українські війська виявилися дуже гнучкими у використанні. І тепер ми повинні переконатися, що це саме так і що українські війська, хоч би якими героїчними були, щоб вони отримали максимальну користь від того, що ми можемо їм надати", – зазначив Джонсон.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що терорист Гіркін не радить росіянам їхати до Криму. Також ми писали, що Арестович спрогнозував уповільнення темпів російського наступу.