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Російські пропагандисти почали говорити про третю світову війну (відео)

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 квітня, 13:53
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Симоньян заявила, що краще ядерний удар, ніж поразка Росії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти заговорили про третю світову війну як найбільш реалістичний варіант розвитку подій. Про це в ефірі російського телеканалу заговорила Маргарита Симоньян у програмі Володимира Соловйова. Відео цього фрагмента програми з'явилося у Мережі.

"...Або ми програємо в Україні, або починається третя світова. Особисто я вважаю більш реалістичним шлях третьої світової. Тому що знаючи нас, знаючи нашого керівника Володимира Путіна... Найнеймовірніше, що врешті-решт все це закінчиться ядерним ударом, мені видається все ж таки ймовірнішим, ніж такий розвиток подій (поразка Росії у війні з Україною. — Ред.). На мій жах — з одного боку, а з іншого боку — з розумінням, що... Ну що, значить так", — сказала Симоньян.

Соловйов на це вирішив вставити репліку:

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"Ну ми — в рай, а вони просто здохнуть", — заявив він, чому Симоньян радісно підтакнула.

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