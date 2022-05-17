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Російські війська намагаються утримати кордон РФ від наступу ЗСУ. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 13:35
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Росіяни намагаються перешкодити бійцям ЗСУ просунутися до міста Білгород. Фото: колаж "Сьогодні"
Росіяни намагаються перешкодити бійцям ЗСУ просунутися до міста Білгород. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють завершення бойової місії у Маріуполі, відступ армії РФ від Харкова та керівництво Путіним російськими військовими під час бойових дій в Україні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Російські війська намагаються утримати кордон від настання ЗСУ

Американська газета The Washington Post пише, що російські війська намагаються утримати кордон після відходу з районів навколо другого за величиною міста України. Інститут вивчення війни заявив, що ситуація відрізняється від попередніх відступів Росії із Києва, Чернігова та Сум. Під Харковом росіяни "намагаються зберегти позиції в Україні", щоб завадити українським збройним силам просунутися до зони поразки російського міста Білгород, ключового центру постачання російських окупаційних військ.

"Азовсталь" став символом стійкості українських захисників

Видання The Wall Street Journal інформує про завершення бойової місії у Маріуполі. Гарнізон захисників Маріуполя, які чинили опір на території заводу "Азовсталь", розпочав евакуацію.

"Оскільки російська армія протягом приблизно трьох місяців перетворила Маріуполь на руїни, залишивши тисячі загиблих та позбавивши місто їжі, води, електрики та зв'язку, металургійний завод "Азовсталь", що належить бізнесменові Рінату Ахметову, став остаточним символом опору та стійкості у, здавалося б, безнадійній ситуації", – йдеться у статті.

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Сенат США проголосував за допомогу Україні у розмірі $40 мільярдів

Інформагентство Bloomberg пише, що Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за надання допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів для захисту від вторгнення Росії, підкреслюючи широку підтримку країни від республіканців та демократів.

"Процедурне голосування в понеділок передбачає ухвалення Сенатом закону в середу, якщо всі законодавці погодяться відмовитися від правил дебатів. Це надішле його на підпис президенту Джо Байдену, якщо не буде внесено жодних змін", – йдеться у повідомленні.

Уряд Німеччини збільшив постачання зброї в Україну

Німецький журнал Der Spiegel пише, що уряд Німеччини збільшив постачання зброї для боротьби з російською армією. За останні два тижні в Україну прибули та розподілені за підрозділами армії 2450 ручних протитанкових рушниць RGW 90, 1600 протитанкових ракет DM22 та 3000 протитанкових мін DM31.

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Бундесвер уже вчить українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Однак поки що поставки важкого озброєння ще не розпочалися, сім таких артилерійських систем буде відправлено в Україну не раніше липня.

Путін особисто приймає оперативні та тактичні рішення у війні з Україною

Британське видання The Guardian з посиланням на джерела серед західних військових повідомляє, що президент Росії Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни проти України, що приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала". Джерела додали, що Путін особисто бере участь у визначенні пересування окупаційних військ на Донбасі.

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Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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