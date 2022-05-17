Російські війська намагаються утримати кордон РФ від наступу ЗСУ. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Росіяни намагаються перешкодити бійцям ЗСУ просунутися до міста Білгород. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють завершення бойової місії у Маріуполі, відступ армії РФ від Харкова та керівництво Путіним російськими військовими під час бойових дій в Україні.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

Російські війська намагаються утримати кордон від настання ЗСУ

Американська газета The Washington Post пише, що російські війська намагаються утримати кордон після відходу з районів навколо другого за величиною міста України. Інститут вивчення війни заявив, що ситуація відрізняється від попередніх відступів Росії із Києва, Чернігова та Сум. Під Харковом росіяни "намагаються зберегти позиції в Україні", щоб завадити українським збройним силам просунутися до зони поразки російського міста Білгород, ключового центру постачання російських окупаційних військ.

"Азовсталь" став символом стійкості українських захисників

Видання The Wall Street Journal інформує про завершення бойової місії у Маріуполі. Гарнізон захисників Маріуполя, які чинили опір на території заводу "Азовсталь", розпочав евакуацію.

"Оскільки російська армія протягом приблизно трьох місяців перетворила Маріуполь на руїни, залишивши тисячі загиблих та позбавивши місто їжі, води, електрики та зв'язку, металургійний завод "Азовсталь", що належить бізнесменові Рінату Ахметову, став остаточним символом опору та стійкості у, здавалося б, безнадійній ситуації", – йдеться у статті.

Реклама

Сенат США проголосував за допомогу Україні у розмірі $40 мільярдів

Інформагентство Bloomberg пише, що Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за надання допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів для захисту від вторгнення Росії, підкреслюючи широку підтримку країни від республіканців та демократів.

"Процедурне голосування в понеділок передбачає ухвалення Сенатом закону в середу, якщо всі законодавці погодяться відмовитися від правил дебатів. Це надішле його на підпис президенту Джо Байдену, якщо не буде внесено жодних змін", – йдеться у повідомленні.

Уряд Німеччини збільшив постачання зброї в Україну

Німецький журнал Der Spiegel пише, що уряд Німеччини збільшив постачання зброї для боротьби з російською армією. За останні два тижні в Україну прибули та розподілені за підрозділами армії 2450 ручних протитанкових рушниць RGW 90, 1600 протитанкових ракет DM22 та 3000 протитанкових мін DM31.

Реклама

Бундесвер уже вчить українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Однак поки що поставки важкого озброєння ще не розпочалися, сім таких артилерійських систем буде відправлено в Україну не раніше липня.

Путін особисто приймає оперативні та тактичні рішення у війні з Україною

Британське видання The Guardian з посиланням на джерела серед західних військових повідомляє, що президент Росії Володимир Путін став настільки особисто залучений до війни проти України, що приймає оперативні та тактичні рішення "на рівні полковника чи бригадного генерала". Джерела додали, що Путін особисто бере участь у визначенні пересування окупаційних військ на Донбасі.

Читайте також: