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Російський ліберал Каспаров приголомшив заявою про Крим: соцмережі лютують

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 травня, 22:43
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Серед іншого шахіст порушив і мовне питання
Російський шахіст Гаррі Каспаров заявив, що в Криму можуть бути "серйозні проблеми".
Російський шахіст Гаррі Каспаров заявив, що в Криму можуть бути "серйозні проблеми". / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський шахіст Гаррі Каспаров заявив, що невідомо, хто "захищатиме російське населення" в Криму, коли туди увійдуть українські війська. На думку ліберала, там можуть бути "серйозні проблеми".

Про це він сказав на II Антивоєнній конференції у Вільнюсі.

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"Захищати росіян"

"А от коли українські війська увійдуть до Криму, а хто там взагалі буде? Там будуть проблеми серйозні. Путінська депортація українців дає всі підстави українській владі проводити те саме щодо російського населення. А хто його захищатиме? Путін захищатиме? Ось як раз тут, як мені здається, є великий простір для діяльності нашої спільноти, що створюється", – заявив Каспаров.

Як він каже, "ми маємо поширювати зону свого впливу на різні аспекти "русского мира". Водночас відомий ліберал порушив і мовне питання:

"Чи говоритимуть в Україні російською? Знову ж таки, ми не знаємо... Половина Африки розмовляє французькою, ще половина – англійською. Насправді це ж питання того, наскільки ми зуміємо зробити це економічно привабливим, доцільним. Чому ми маємо віддавати їм "русский мир", російську мову, взагалі всі ідеї, пов'язані з просуванням всього прогресивного?"

Реакція соцмереж

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що кожен російський ліберал хто раніше, хто пізніше, але "ламається" на питанні Криму.

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"Гаррі Каспаров на "Антивоєнному комітеті" каже, що необхідно захищати росіян Криму під час депортації, яку проводитимуть українські війська. Ох, бл*дь… Гаррі Кімович. Каспаров. Найрозумніша людина. Чемпіон світу. Ліберал. Той, що все розуміє кристально ясно. Один з найпорядніших людей. І один чорт – "захищати росіян у Криму". Як там було: "Так, вам не подобаються засоби. Але ви підтримуєте мету". А мета у них у всіх одна. Велика Росія. Замість того, щоб робити все, щоб знищити цей Четвертий Недорейх, щоб ця в'язниця народів була зруйнована, вони докладають усіх зусиль, щоб зберегти "добрый русский мир".

Також він прокоментував і мовне питання у промові Каспарова:

"Ну, пів-Африки говорить же французькою. Чому б і половині України не говорити російською мовою "хороших росіян". А як інакше. Ох, бл*дь".

Український автогонщик, телеведучийОлексій Мочанов: "Каспаров. Туди ж. Я і почитав, і знайшов послухав. В оригіналі, без купюр. Кон Чен Ий".

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Український блогер, журналістСергій Іванов: "Російський опозиціонер в екзилі Гаррі Каспаров готується захищати росіян у Криму, коли туди повернеться українська влада.

Чергова когнітивна прогалина російської опозиції, яка не розуміє, що росіян в окупованому Криму потрібно не захищати, а карати, адже вони порушили закон навіть самим фактом перебування на чужій території, не говорячи вже про захоплення майна та користування ресурсами півострова.

З огляду на це, передайте Гаррі, що захищати таких росіян буде або українська пенітенціарна система, або охорона цвинтарів, якщо перший варіант їм не підійде. Це стосується також і Донбасу".

Катерина Левін: "То ще були не всі пєрли Каспарова. Воно нас з африканськими французькими колоніями порівняло. Воно думає, що може зробити еканаміческі целєсообразним розмовляти в Україні російською. Ніяк воно від України не відчепиться.

ТГ-канал Пьємонт: "Каспаров теж зашкварився. Ще відучора розійшлася його заява про захист руского міра в Криму від України. Під час цього виступу Каспаров заявив і таке: "Будєт лі Україна ґаваріть па рускі? Ми нє знаєм, но пол-Афрікі ґаваріт па-французкі, пол-Афріки – па-анґлійскі. Ето же вапрос таво, насколька ми сможем сдєлать ето економічєски целєсообразним, прівлєкатєльним". Висновок: Україна для русні – це "пол-Афрікі".

Євген Матусов: "Що не так з російською опозицією?! Схоже, навіть Гаррі Каспаров заражений рашистським імперським націоналізмом. Російський лібералізм ламається над Україною. О, вей!"

Nedostup Baks New: "Ми будєм защіщать русский мір в Криму!" – вигукнув хороший русскій гросмейстер Гаррі Каспаров. Подумав, пожував губами... Взяв пішака з Е2... і як замахнеться на Е4!"

Андрій Банах: "Чумачєччій шампіньйон очікувано проєціює із себе на українців, ніби ми такі ж потвори... Кримським росіянам пропонується "зелений туризм" в Маріуполі. Поки не відбудують. Ресторанне харчування – "буябес а-ля Азофсталл", раз на день".

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль морально готує росіян до здачі Криму. Так він прокоментував заяву прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова про "територіальні суперечки" щодо півострова.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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