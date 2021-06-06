Російський опозиціонер Гудков втік до України

Опозиційний політик боїться продовження переслідування у "фейковій кримінальній справі", за якою його затримували тиждень тому

Російський опозиційні політик, ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, якого 1 червня затримували за підозрою у заподіянні майнової шкоди, а потім раптово відпустили, прибув в Україну і не має наміру поки що повертатися на батьківщину.

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Про це сам Гудков повідомив у Telegram.

За словами опозиціонера, йому стало відомо, що його збираються заарештувати у "фейковій кримінальній справі".

"Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що як я не залишу країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дано санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом", – написав він.

Гудков зазначив, що рідні підтримали його рішення, оскільки також отримали "серйозну інформацію про загрози та ризики".

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"Вважаю, що висмоктана з пальця "справа про підвал" була порушена, тільки щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни принаймні до дня голосування", – упевнений опозиціонер.

Він додав, що ввечері в неділю, 6 червня, у нього запланована участь у передачі на українському телебаченні у Євгена Кисельова.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо про затримання в Росії ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова, на дачі під Коломною у нього пройшли обшуки.

Адвокат Гудкова повідомив, що йому надано статус підозрюваного і його затримують до суду. Також була затримана і отримала статус підозрюваної тітка політика Ірина Єрмілова.