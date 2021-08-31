"Мені пох*ю". Російський репер Моргенштерн відверто відповів на питання, чий Крим

Російському реперу Моргенштерну все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові.
Про це Моргенштерн розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
"Я дуже хочу приїхати в Україну. Там самі божевільні концерти. Політикою займайтеся самі, нас не чіпайте... Мені пох*ю, тому, що я знаю, що якщо я виступлю в Криму, мене не пустять в Україну. Мені пох*й, хто забрав, що забрав, за що забрав, я просто хочу виступати в Україні, тому я в Крим не поїду", – заявив Моргенштерн.
У цьому ж інтерв'ю Моргенштерн заявив про президентські амбіції .
Такош російський репер нецензурно заримував прізвище Гордона, запропонувавши українському журналісту назвати інтерв'ю з ним нетрадиційно.
Під час інтерв'ю Дмитру Гордону скандальний репер Моргенштерн розповів про те, що збирає гроші на лікування дитини, після чого заплакав.
Біографія артиста
- Алішер Тагирович Моргенштерн народився 17 лютого 1998 року в Уфі. За національністю він "наполовину росіянин, наполовину башкир".
- Репом почав захоплюватися в шкільні роки, а коли йому виповнилося 16 років, працював на автомийці, мив вікна, роздавав рекламні листівки на вулиці і спробував себе в ролі кур'єра.
- Найперший кліп під назвою "Вище хмар" він зняв в 2010 році.
- Навчався в педагогічному університеті, проте був виключений, після того як на практиці в школі запропонував учениці зайнятися сексом в туалеті і записав це на відео.
- Першу популярність здобув завдяки пародійним відеороликам в рамках власного проекту "#ІзіРеп" на YouTube.