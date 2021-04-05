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Російський військовий: "Нас в**буть. Яка війна з Україною?" (відео 18+)

5 квітня, 15:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Замість військового навчання російських солдатів залучають до прибирання території

Поки Росія активно перекидає до кордонів України колони бойової техніки і одних своїх військових, інших російських вояків використовують як безкоштовну робочу силу на прибиранні території, що викликає у них обурення.

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Відео в своєму Telegram-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За словами росіян, в разі збройного зіткнення ЗС РФ з українською армією і силами НАТО росіяни зазнають ганебної поразки.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика :

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Відео: t.me/a_shtirlitz

"Такий х**нею займаємося... Яка загроза НАТО? Сміття збираємо... Яка там війна з Україною, нас в**буть у рот, як цуценят поганих. Як останні віслюки тупі. Зате в цей час всі нормальні війська тренуються, а ми сміття збираємо. Загроза НАТО... Яка там війна?.. Ми з ким, тільки зі сміттям здатні воювати?" – обурюється російський військовий.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" назвав чотири версії, навіщо Росія знову брязкає зброєю на кордоні з Україною.

Також повідомлялося, що в Ростовській області РФ на кордоні з Україною помітили більше десятка російських вертольотів. Окрім того, в Сибіру було помічено перекидання ешелонів з бронетехнікою.

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НАТО курйоз сміття штірліц поразка російські військові Штефан

Джерело: Сьогодні

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