Російський військовий літак Іл-76 зник з радарів біля кордонів України

Російський важкий військово-транспортний літак ІЛ-76 пропав з радарів біля кордонів України.
Про це свідчать дані із сайту flightradar 24.
Що відомо?
Тяжкий військово-транспортний літак ІЛ-76 зник з радарів, коли летів біля Брянська. На радарах його зараз не видно. Або він пішов на посадку на військовий аеродром, або Росія приховала його пересування.
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Для чого призначений ІЛ-76?
ІЛ-76 призначений для міжрегіонального перевезення військ, важкої великогабаритної техніки та вантажів, а також десантування особового складу, техніки та вантажів парашутним та посадковим способом.