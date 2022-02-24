Російський військовий літак Іл-76 зник з радарів біля кордонів України

Невідомо, чому саме зник літак із радарів

Літак зник біля Брянська/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Російський важкий військово-транспортний літак ІЛ-76 пропав з радарів біля кордонів України.

Про це свідчать дані із сайту flightradar 24.

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Що відомо?

Тяжкий військово-транспортний літак ІЛ-76 зник з радарів, коли летів біля Брянська. На радарах його зараз не видно. Або він пішов на посадку на військовий аеродром, або Росія приховала його пересування.

Для чого призначений ІЛ-76?

ІЛ-76 призначений для міжрегіонального перевезення військ, важкої великогабаритної техніки та вантажів, а також десантування особового складу, техніки та вантажів парашутним та посадковим способом.

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