Російський журналіст розповів, як Путін програє битву з часом

Майкл Накі заявив, що президентові РФ довелося стати перед фактом, що жодних проривів в Україні немає

Журналіст Майкл Накі сказав, що реакція на вичікувальну промову Володимира Путіна 9 травня була дуже невдоволена. / Фото: Колаж: Сьогодні

На параді до 9 травня президент Росії Володимир Путін нічого не сказав по суті. Його мова була порожня та нецікава, а також не "запальна" для його лояльного електорату. Навіть ті, хто виступає за "русский мир", цією промовою були розчаровані.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Питання мобілізації

Серед іншого, журналіст зазначив, що реакція на "вичікувальну" промову Путіна була вельми невдоволена. Очікувальна промова Путіна була, на думку Накі, такою тому, що якщо раніше йому вдавалося залишатися в ілюзорному незнанні про неуспіх російської армії, то до 9 травня, коли він захотів щось пред'явити населенню, армії, Путіну довелося стати перед фактом, що жодних знаменних проривів немає.

"Ми не говоритимемо, що результатів немає взагалі. Невеликий наступ, на жаль, є, але він сильно відрізняється від того, на що розраховував Путін", – сказав Накі.

Водночас він зазначив, що з цією новою інформацією зараз Путін – людина, яка взяла паузу, тобто вичікувальну позицію. Козирі в його рукавах не змінилися – крім часткової чи масштабної мобілізації, жодних інших варіантів, щоб посилювати наступ російських військ в Україні, Путін не має.

Проте журналіст заявив, що факт мобілізації небезпечний не лише для України, а й для Росії, а точніше – її армії:

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"І так деморалізовані війська – різні частини по-різному... Мобілізація битиме і по самих солдатах, бо вони не дуже задоволені, так і по тих, кого мобілізують, м'яко кажучи, без їхнього бажання. Одна справа – підтримувати це все з дивана, а інше – йти воювати. Ну і третє – загалом російське суспільство, родичі яких можуть бути мобілізовані. Які теж не очікували, що це стосуватиметься їх сімей теж".

На його думку, мобілізація – це ризики, але без неї серйозно просунутися в Україні буде неможливо.

"Найцікавіше, що Путін зайняв вичікувальну позицію, але час грає проти нього, тому що кількість зброї в України зростає, кількість варіантів для маневру зростає, ми бачимо контрнаступальні дії в Харківській області... І далі Україна нарощуватиме свої сили та наступ" .

Нагадаємо, ексглава МВС України Арсен Аваков заявив, що президент Росії Володимир Путін не має жодної можливості без втрат вийти з війни з Україною. А Україна може повернути стільки територій, як сама вирішить.

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