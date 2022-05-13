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Російський журналіст з'ясував, чи ФСБ готує нового Путіна для Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 травня, 19:49
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Майкл Накі зазначив, що ця версія має свою проблему
Майкл Накі зазначив, що спецслужби Росії помітні на практиці.
Майкл Накі зазначив, що спецслужби Росії помітні на практиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

В інформаційному просторі все частіше виникають припущення про те, що в Росії можуть знайти молодого полковника, який замінить президента Володимира Путіна. Проте ця версія має свою проблему.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Таємний відділ?

"Ми тоді представляємо спецслужбу як якусь дуже закриту, могутню та інтелектуальну структуру – це ж ціла спецоперація – проштовхнути Єльцину невідому людину, зробити з неї диктатора, керувати ним 22 роки, а потім готувати наступного... Навіть я б за таке не взявся, а вважаю себе дуже недурною людиною", – зазначив він.

На думку Накі, уявити собі, що ці "уми" існують у межах російських спецслужб досить складно, тому що ці спецслужби видно на практиці:

"Ми бачимо, як вони труїли Скрипалів, намагалися вбити Олексія Навального, розвідували, що буде в разі війни з Україною... Тому уявити, що там є якийсь таємний відділ, який займається прорахуванням на десятки років уперед... У сучасному світі можна у все, що завгодно повірити, але чи вважаю я це все ймовірним? Ні, тому що не бачив жодного свідчення того, що в російських спецслужбах є якісь адекватні люди, які рахують не на 22 роки вперед, а хоча б на два дні вперед".

Водночас Накі зазначив, що такі думки були б дуже приємними – якби таке існувало насправді:

"Бо якщо існує якийсь світовий уряд чи КДБшна змова, або ще якісь масони-рептилоїди, то з нас із вами попиту жодного. Якщо є така структура, то що ми, "маленькі люди", можемо з цим зробити. А якщо ми руйнуємо їхні плани, то вони дуже поганий світовий уряд і на них не потрібно звертати увагу".

За його словами, дуже зручно уявити, що Володимира Путіна не "ми як Росія проґавили та допустили", обирали на виборах на початку, допомагали фальсифікувати вибори потім, не чинили опір цьому, не виходили в достатній кількості.

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"Дуже "класно" було б нам подумати, що насправді це просто хитрий і таємний план ФСБ. Але, на жаль, знімаючи з себе відповідальність, ми повторюватимемо ці помилки знову і знову. Тому так важливо цю відповідальність на себе прийняти" , – сказав журналіст.

Нагадаємо, ексглава МВС України Арсен Аваков заявив, що президент Росії Володимир Путін не має жодної можливості без втрат. вийти з війни з Україною. А Україна може повернути стільки територій, скільки сама вирішить.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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