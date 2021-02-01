Росію збираються відключити від інтернету: Медведєв назвав умову

Екс-президент РФ розповів, коли його країна перейде тільки на "рунет"

Влада Росії готова відключити країну від глобального інтернету і перейти на автономну роботу "рунету".

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Про це заявив російським ЗМІ заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За його словами, у Кремля є всі необхідні для цього технології, а також були прийняті законодавчі рішення. Водночас, за словами Медведєва, "це непросто, і цього б дуже не хотілося".

Експрем'єр РФ підкреслює, що перехід на "рунет" є для Москви запасним планом, який задіють в разі відключення Росії від глобальної мережі.

"Інтернет, як відомо, з'явився в певний момент. І, безумовно, ключові права на управління в Сполучених Штатах Америки. Так що потенційно, якщо трапиться щось надзвичайне, якщо у когось зовсім знесе голову, таке може статися. Саме тому , що ключі від цієї скринечки знаходяться за океаном", – додав Медведєв.

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Він уточнив, що Захід може відключити Росію від інтернету в якості санкцій.

Нагадаємо, що російський парламент прийняв закон про "суверенний інтернет" ще в 2019 році. Тоді це викликало масові протести в Росії.

Водночас влада країни посилила репресії за розповсюдження в Мережі небажаного контенту, в тому числі і прихильниками опозиції. Тепер їх затримують за заклики приходити на акції.

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