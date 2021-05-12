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На Росію чекає концтабір? Після бійні в Казані Дуров перелякався за Telegram

12 травня, 17:28

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Творець месенджера відреагував на масовий розстріл і пояснив, чому в силовиків не було шансів запобігти стрілянині

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Те, що "казанський стрілець" Ільназ Галявієв заздалегідь розповів про плани влаштувати бійню в школі Казані, не має стати приводом для полювання на відьом або "перетворення суспільства на концтабір".

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Про це в своєму Telegram-каналі заявив засновник месенджера Павло Дуров.

За його словами, 19-річний вбивця розкрив свої плани у власному каналі всього за 20 хвилин до теракту, але ще п'ять хвилин канал залишався непублічним. Дуров припускає, що Галявієв хотів залишити канал як передсмертну записку.

Відео: Сьогодні

"Модератори Telegram діяли швидко: протягом години після отримання перших скарг вони заблокували канал за заклики до насильства. Однак скарги і підписники з'явилися в каналі лише після того, як вбивцю було затримано поліцією", – констатує Дуров.

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Він підкреслив, що стрілець навмисно не розкривав своїх планів і не дав жодної конкретики, тому силовики не встигли б запобігти трагедії, навіть якби моніторили всі Telegram-канали.

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На цьому тлі Дуров закликає владу визнати, що повністю захистити суспільство від вчинків психічно нестабільних людей неможливо, оскільки "статистично хтось один з мільйона осіб може виявитися соціопатом, готовим до невмотивованої агресії".

"Неминучість виникнення таких подій не робить їх менш трагічними. Але вони не мають бути приводом для організації полювання на відьом або перетворення суспільства на концтабір", – резюмує автор Telegram.

Нагадаємо, вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв проник до своєї колишньої школи зі зброєю і відкрив вогонь у педагогів і школярів. Внаслідок нападу загинули 9 осіб.

Пізніше стало відомо, що він також залишив у школі бомбу – вибух частково обрушив стіни будівлі.

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