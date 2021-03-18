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Рояль імператора і своя "канатка": ЗМІ дізналися про ще один "палац Путіна" в Росії

18 березня, 17:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Розкіш і багате оздоблення шале "Ачипсе" вражають уяву

Російські журналісти дізналися про дорогої обробки, меблів і предметах інтер'єру в шале "Ачипсе", яке називають однією з резиденцій президента РФ Володимира Путіна.

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Зокрема, про це пише видання Співбесідник .

Шале розташоване біля курорту Червона поляна в Краснодарському краї РФ і в документах оформлено як будинок прийому офіційних гостей.

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"Ачипсе" було побудовано компанією "Росінжінірінг" – тією ж самою, що відповідала за будівництво гірськолижного курорту "Ігора", яким володіє мати імовірної третьої дочки Путіна Луїзи Рожевої. А фінансувала проєкт держкорпорація "Газпром", яка є офіційним власником об'єкта.

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Посилаючись на "внутрішні документи", журналісти стверджують, що площа шале становить 3,8 тис. кв. м, а всередині розташовані кілька спалень та загальні зони, зокрема камінна кімната.

Згідно з регламентом безпеки, небо над цим об'єктом закрито для безпілотників, але на саму територію можуть безперешкодно проходити співробітники Федеральної служби охорони РФ. Ще один елемент безпеки – радіолокаційна система Rohde & Schwarz, яка дозволяє виявити дрони, "жучки" та встановлені в режимі очікування саморобні вибухові пристрої.

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Потрапити в "Ачипсе" можна окремою 2775-метровою підвісною канатною дорогою або вертольотом – на території шале обладнано вертолітну площадку. Також тут є двоповерхова баня і басейн на 385 кв. м.

В оздобленні підлоги використовувалося покриття з зістареного дуба, інкрустованого мармуром – ціна такого 400 тис. рублів (майже 150 тис. грн) за "квадрат".

"Родзинкою" палацу є рояль Nicolaus II німецької фірми Blüthner за 6 млн рублів. Його особливість в тому, що вперше цю модель виготовили для російського імператора Миколи II.

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Також в шале можна зустріти свічники французького виробника Christofle (275 тис. рублів), ковдру італійської фірми Frette (140 тис.), винний столик (150 тис.), сервірувальні візки (118 тис.), шкіряні кошики для сміття (76 тис.), позолочені вази (187 тис.), скляні глечики (168 тис.) і колекцію копій середньовічних гобеленів.

Нагадаємо, раніше в січні російський опозиціонер опублікував відео про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря під Геленджиком, масштаби і деякі дивовижні споруди якого вражають уяву.

Відео: Сьогодні

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Росія розкіш палац багатство Володимир Путін
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