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"Русофобський шабаш": Кримська платформа викликала у Скабєєвої нову істерику (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
23 серпня, 23:21
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Російську пропагандистку чомусь особливо обурило визнання Росії окупантом Криму, що не вперше звучить в контексті її дій
Чергова істерика Ольги Скабєєвої трапилася через Кримську платформу
Чергова істерика Ольги Скабєєвої трапилася через Кримську платформу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове влаштувала істерику на своєму "шоу" стосовно України. Цього разу її обурило проведення в Києві першого саміту Кримської платформи, на якій майже 50 країн ухвалили декларацію, що не визнає спроби Росії узаконити окупацію півострова.

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Скабєєву чомусь особливо обурило визнання Росії окупантом Криму, що не вперше звучить в контексті її дій. І пропагандистка не придумала нічого оригінальнішого, як назвати Кримську платформу "русофобським шабашем".

"У Києві кілька хвилин тому завершився русофобський шабаш під назвою Кримська платформа, на якому Україна і ще 46 країн – від Польщі до США – визнали Росію країною – окупантом і фактично запропонували Росії капітулювати і здати Крим", – як завжди істерично прокричала "ведуча" російського каналу.

Зазначимо, у Києві в понеділок, 23 серпня, відбувся перший саміт Кримської платформи, на якому було зроблено кілька важливих заяв і підписано декларацію.

Нагадаємо, раніше Скабєєва ніяк не могла заспокоїтися через виконання українськими військовими на репетиції параду до Дня Незалежності відомої кричалки харківських льтрас "Путін х**ло" – вона порушувала цю тему у двох передачах поспіль.

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Вона також примудрилася побачити в гопаку українського борця Жана Беленюка після перемоги на Олімпіаді у Токіо "зраду" України і "москальську присядку".

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