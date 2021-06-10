З винищувачами-перехоплювачами і протичовновими літаками: РФ проводить великі навчання в Тихому океані

До навчань в далекій морській зоні залучили і великий протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв"

У центральній частині Тихого океану Росія проводить великі навчання, до яких залучено до 20 надводних бойових кораблів.

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Як повідомили в Міноборони РФ, притягнуто до навчань також і флагман Тихоокеанського флоту РФ ракетний крейсер "Варяг".

"Також в навчанні задіяно близько 20 літальних апаратів, в тому числі далекі протичовнові літаки Ту-142МЗ, висотні винищувачі-перехоплювачі МіГ-31БМ та інші літаки ВКС Росії", – йдеться в повідомленні.

До навчань в далекій морській зоні залучено також великий протичовновий корабель "Адмірал Пантелєєв", фрегат "Маршал Шапошніков", корвети "Громкий", "Совершенный" і "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов", корабель вимірювального комплексу "Маршал Крилов" і суду матеріально технічного забезпечення.

"В рамках навчання відпрацьовуються завдання управління різнорідної угрупованням сил на значній відстані від пунктів базування при охороні і обороні морських (океанських) комунікацій, а також організації взаємодії оперативного угруповання кораблів і авіації з пошуку і спостереження за підводними човнами і корабельними угрупованнями умовного противника", – розповіли в Міноборони РФ.

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Також ми писали про те, що 6 червня в регіоні Балтійського моря почалися великі військові навчання НАТО, участь в яких беруть близько 4 тис. військових.

У Міністерстві оборони РФ вважають, що НАТО поставить Україні "сучасне озброєння" під прикриттям навчань Sea Breeze.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовці підрозділів хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної захисту Сил спецоперацій провели навчання в Прип'яті в обстановці реального радіаційного зараження місцевості.

Також дивіться в нашому сюжеті, як українські моряки проходили навчання в США: