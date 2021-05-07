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З Путіним сваритися небезпечно – Гуляєв про Маніфест руху ветеранів проти війни з Україною

7 травня, 22:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

1 березня в 2014 році він вийшов на Манежну площу на несанкціонований мітинг на підтримку України

Маніфест руху ветеранів проти війни з Україною, який називається "Ветерани за мир, свободу і демократію" був продиктований, зокрема, і особистою трагедією.

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Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив ветеран війни в Афганістані і один з авторів маніфесту Сергій Гуляєв.

"Мої друзі афганці, які читають маніфест і підтримують, кажуть, що це дуже небезпечно – сваритися з Путіним", – сказав він.

За його словами, маніфест продиктований і особистою трагедією, адже в Україні живуть його брати – афганці.

"Напевно, дві третини хлопців були з України. Ми з 2001 року щороку зустрічалися з ними. Рік в Україні, рік в Росії. Це була найрадісніша подія в році", – сказав Гуляєв.

Він зазначив, що 1 березня 2014 року він разом з багатьма москвичами вийшов на Манежну площу, на несанкціонований мітинг, коли сенат Росії ухвалив рішення про те, що РФ може вводити війська в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять українців, які загинули під час бойових дій в Афганістані (1979-1989), а також зазначив, що нині живуть воїни, яким через російську агресію знову довелося йти на війну.

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