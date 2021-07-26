Літак Belavia, який подав сигнал лиха, приземлився в Росії – що сталося

Літак Belavia, який слідував з Мінська в Анталію і подав сигнал лиха, приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область).

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Про це повідомляє "Інерфакс".

Через годину після вильоту, пролітаючи над Воронежем, літак Belavia подав сигнал лиха. Як з'ясувалося, спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

Через те, що Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками, лайнер Belavia летів в обхід України.

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Літаку, бортовий номер якого EW-455PA, всього п'ять років. Раніше він ніде не експлуатувався.

Як повідомили в Belavia, на борту літака знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу. Під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

В 11.46 борт здійснив посадку в московському аеропорту Домодєдово. Найближчим часом для доставки пасажирів в Анталію відправлять запасний літак.

Раніше ми писали про те, що в Росії на Камчатці несподівано пропав літак Ан-26 з пасажирами на борту. Тоді знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за останні пару років це далеко не перший інцидент з літаками в РФ. Раніше пасажирський літак екстрено сів на кукурудзяне поле через проблеми з двигуном, в який потрапили птахи.