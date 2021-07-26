Русский
$ 27,05
31,85
  1. Світові новини
  2. Росія

Літак Belavia, який подав сигнал лиха, приземлився в Росії – що сталося

26 липня 2021 11:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На борту літака знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу

Літак Belavia, який слідував з Мінська в Анталію і подав сигнал лиха, приземлився в аеропорту Домодєдово (Московська область).

Реклама

Про це повідомляє "Інерфакс".

Через годину після вильоту, пролітаючи над Воронежем, літак Belavia подав сигнал лиха. Як з'ясувалося, спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

Через те, що Україна ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками, лайнер Belavia летів в обхід України.

Реклама

Літаку, бортовий номер якого EW-455PA, всього п'ять років. Раніше він ніде не експлуатувався.

В тренді
Пам'ять, увага і не тільки: вчені з'ясували, як COVID-19 "вбиває" когнітивні здібності
Результати дослідження. Фото: колаж "Сьогодні"

Як повідомили в Belavia, на борту літака знаходилися 189 пасажирів і 7 членів екіпажу. Під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів.

В 11.46 борт здійснив посадку в московському аеропорту Домодєдово. Найближчим часом для доставки пасажирів в Анталію відправлять запасний літак.

Раніше ми писали про те, що в Росії на Камчатці несподівано пропав літак Ан-26 з пасажирами на борту. Тоді знайшли тіла дев'яти загиблих під час катастрофи літака Ан-26.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за останні пару років це далеко не перший інцидент з літаками в РФ. Раніше пасажирський літак екстрено сів на кукурудзяне поле через проблеми з двигуном, в який потрапили птахи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 року
У Путіна назвали умову продовження транзиту газу через Україну після 2024 рокуУкраїна
З самого початку не виконують Мінські угоди: США
З самого початку не виконують Мінські угоди: США "наїхали" на РосіюУкраїна
Путін казиться – Кремль визнав поразку: експерт про заяви Козака щодо Донбасу
Путін казиться – Кремль визнав поразку: експерт про заяви Козака щодо ДонбасуУкраїна
У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фото
У РФ затримали начальника ДІБДР, у якого весь будинок у золоті: шокуючі фотоРосія
У Росії автобус з пасажирами потрапив у ДТП – загинули дві людини (фото)
У Росії автобус з пасажирами потрапив у ДТП – загинули дві людини (фото)Росія
У
У "Нафтогазі" назвали спосіб, як зупинити "Північний потік – 2"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти