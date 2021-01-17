Літак Навального прибув у російський аеропорт "Шереметьєво"

Літак "Победа", на борту якого перебувають Олексій Навальний і його дружина Юлія, сів у міжнародному аеропорту "Шереметьєво".

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Про це повідомляє DW.

Навальний разом з дружиною перший покине літак. Пасажирів уже почали випускати. Вони виходять з хвостової частини літака.

За останніми даними, Навальний уже в автобусі. Всупереч прогнозам і інсайдам, його не затримали біля трапа літака, він їде до терміналу з пасажирами.

Пізніше, спілкуючись із журналістами, Навальний сказав, що не боїться затримання. Він вибачився перед пасажирами рейсу з Берліна за те, що літак сів не у "Внукові", а в "Шереметьєві".

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"Питання, повертатися чи ні, не стояло. Це влада злодіїв і нікчем, які займаються дурницями. З ними потрібно боротися. Вони поставили авіаційну безпеку прекрасного міста (під питання) заради чого? Я щасливий повернутися додому", - сказав він.

Зазначимо, що Навальний у федеральному розшуку. Під час надання паспорта на прикордонному пункті його мають затримати.

Навальний покинув літак

За даними джерел, спочатку екіпажу було передано вказівку пасажирів не випускати. За кілька хвилин пасажири таки почали готуватися до виходу. Наразі невідомо, коли вони вийдуть. Пілот повідомив, що потрібно зачекати 3-4 хвилини, не вистачає транспорту для транспортування.

Поліція перекрила Ленінградське шосе в районі МКАД на шляху в аеропорт "Шереметьєво".

Перекрито Ленінградське шосе по дорозі в Шереметьєво

За офіційними даними, літак мав прибути о 18:42, але диспетчери аеропорту "Внуково" в зазначений час направили борт, яким летить Олексій Навальний, у зону очікування.

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Пізніше прибуття літака перенесли на 19:50. Але у "Внукові" заявили, що аеропорт закритий для літаків, нібито там проблема зі снігоприбиральною технікою. Борт перенаправили в "Шереметьєво", там планували прийняти літак о 19:48. Але він приземлився раніше, близько 19:10.

Біля будівлі аеропорту "Внуково" зібралося багато прихильників Навального, вони скандують його ім'я. Поліція вже повністю закрила зону прильоту міжнародних рейсів у "Внукові", туди не пускають нікого зі сторонніх.

Обстановка біля Внуково

Реклама Поліція провела зачистку зони

Примітно, що силовики почали затримувати прихильників Навального. Серед затриманих брат опозиціонера – Олег.

Затримали брата Навального

Зазначимо, що Олексій і Юлія Навальні не реєструвалися самі на рейс до Москви. Їх реєстрували троє співробітників федеральної поліції в 12:48 за місцевим часом (13:48 за Києвом). Паспорти поліцейські принесли на стійку реєстрації в спеціальному чорному ящику.

Реєстрація Навального на рейс

Конфлікт прихильників Навального з фанатами Бузової

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, який понад три місяці лікувався в Німеччині після отруєння бойовим отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

Раніше Володимир Путін відмовився коментувати причетність російських спецслужб до отруєння Олексія Навального.

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