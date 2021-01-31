Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Санкції проти "гаманців" Путіна: Байден отримав листа від команди Навального

31 січня, 11:31

Ольга Литвин Ольга Литвин

У Навального повідомили, хто зберігає гроші російського президента

Після оприлюдненого розслідування про приголомшливий "палац" Володимира Путіна Фонд боротьби з корупцією (ФБС) опозиціонера Олексія Навального звернувся до чинного президента США Джо Байдена з проханням увести санкції проти оточення президента Росії.

Реклама

Про це повідомляє СNN.

У Навального просять ввести санкції проти 35 російських високопосадовців. Виконавчий директор ФБС Володимир Ашурков заявив, що такого самого листа надішлють ЄС та уряду Великобританії.

Читайте також: Арешт Навального: Байден провів телефонну розмову з Путіним

За його словама, фігурантів списку можна розділити на три категорії:

  1. Близькі друзі й "гаманці" Путіна – олігархи. Вони зберігають гроші російського президента та його оточення.
  2. Чиновники уряду Росії, які пригнічують протести.
  3. Силовики, причетні до переслідування Навального.
Реклама

Білий дім вже підтвердив одержання листа від ФБК.

В тренді
Ротенберг зізнався, що він Путін: в Мережі жартують про "нового власника" палацу

Санкції просять увести також проти:

  • олігарха Романа Абрамовича;
  • міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка;
  • прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова;
  • мера Москви Сергія Собяніна;
  • пропагандистки Маргарити Симоньян.

Нагадаємо, у Чехії закликали розширити санкції проти Росії. У постанові Сенату зазначають, що в РФ придушують громадянські права та свободи.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен уже натякнув, що Америка може вжити заходів проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального.

Байден подзвонив Путіну – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія США санкції олігархи Володимир Путін Фонд боротьби з корупцією Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти