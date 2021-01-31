Санкції проти "гаманців" Путіна: Байден отримав листа від команди Навального

Після оприлюдненого розслідування про приголомшливий "палац" Володимира Путіна Фонд боротьби з корупцією (ФБС) опозиціонера Олексія Навального звернувся до чинного президента США Джо Байдена з проханням увести санкції проти оточення президента Росії.
Про це повідомляє СNN.
У Навального просять ввести санкції проти 35 російських високопосадовців. Виконавчий директор ФБС Володимир Ашурков заявив, що такого самого листа надішлють ЄС та уряду Великобританії.
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За його словама, фігурантів списку можна розділити на три категорії:
- Близькі друзі й "гаманці" Путіна – олігархи. Вони зберігають гроші російського президента та його оточення.
- Чиновники уряду Росії, які пригнічують протести.
- Силовики, причетні до переслідування Навального.
Білий дім вже підтвердив одержання листа від ФБК.
Санкції просять увести також проти:
- олігарха Романа Абрамовича;
- міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка;
- прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова;
- мера Москви Сергія Собяніна;
- пропагандистки Маргарити Симоньян.
Нагадаємо, у Чехії закликали розширити санкції проти Росії. У постанові Сенату зазначають, що в РФ придушують громадянські права та свободи.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен уже натякнув, що Америка може вжити заходів проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального.
Байден подзвонив Путіну – дивіться в нашому сюжеті:
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