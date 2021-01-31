Санкції проти "гаманців" Путіна: Байден отримав листа від команди Навального

У Навального повідомили, хто зберігає гроші російського президента

Після оприлюдненого розслідування про приголомшливий "палац" Володимира Путіна Фонд боротьби з корупцією (ФБС) опозиціонера Олексія Навального звернувся до чинного президента США Джо Байдена з проханням увести санкції проти оточення президента Росії.

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Про це повідомляє СNN.

У Навального просять ввести санкції проти 35 російських високопосадовців. Виконавчий директор ФБС Володимир Ашурков заявив, що такого самого листа надішлють ЄС та уряду Великобританії.

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За його словама, фігурантів списку можна розділити на три категорії:

Близькі друзі й "гаманці" Путіна – олігархи. Вони зберігають гроші російського президента та його оточення. Чиновники уряду Росії, які пригнічують протести. Силовики, причетні до переслідування Навального.

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Білий дім вже підтвердив одержання листа від ФБК.

Санкції просять увести також проти:

олігарха Романа Абрамовича;

міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка;

прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова;

мера Москви Сергія Собяніна;

пропагандистки Маргарити Симоньян.

Нагадаємо, у Чехії закликали розширити санкції проти Росії. У постанові Сенату зазначають, що в РФ придушують громадянські права та свободи.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен уже натякнув, що Америка може вжити заходів проти Росії через затримання опозиціонера Олексія Навального.

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