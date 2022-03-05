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Санкції у дії: у пропагандиста Соловйова відібрали нерухомість в Італії

Павло Заяць Павло Заяць
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5 березня, 18:11
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Соловйовим зайнялася італійська фінансова поліція
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов внаслідок західних санкцій втратив нерухомість у Європі. Влада Італії конфіскувала дві вілли Соловйова на озері Комо – в елітній курортній зоні біля підніжжя Альпійських гір.

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, вартість конфіскованих вілл оцінюється у 8 млн євро Операцію було проведено спецпідрозділом фінансової поліції в рамках санкцій, передбачених міністерством економіки Італії для російських олігархів.

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Цю інформацію прокоментував у Twitter журналіст Христо Грозєв.

"Це одна з найнеприємніших, найненависніших осіб російської пропаганди. Він виступає проти "західного способу життя", одночасно заохочуючи війну проти України та вільних ЗМІ. Італійська фінансова поліція щойно конфіскувала два його будинки на озері Комо", – написав він.

Вілла на озері Комо, яка, за даними російського політика Олексія Навального, належить Соловйову
Вілла на озері Комо, яка, за даними російського політика Олексія Навального, належить Соловйову / Фото: Блог Навального

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

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"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.

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Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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