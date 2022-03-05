Санкції у дії: у пропагандиста Соловйова відібрали нерухомість в Італії

Соловйовим зайнялася італійська фінансова поліція

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов внаслідок західних санкцій втратив нерухомість у Європі. Влада Італії конфіскувала дві вілли Соловйова на озері Комо – в елітній курортній зоні біля підніжжя Альпійських гір.

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, вартість конфіскованих вілл оцінюється у 8 млн євро Операцію було проведено спецпідрозділом фінансової поліції в рамках санкцій, передбачених міністерством економіки Італії для російських олігархів.

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Цю інформацію прокоментував у Twitter журналіст Христо Грозєв.

"Це одна з найнеприємніших, найненависніших осіб російської пропаганди. Він виступає проти "західного способу життя", одночасно заохочуючи війну проти України та вільних ЗМІ. Італійська фінансова поліція щойно конфіскувала два його будинки на озері Комо", – написав він.

Це один з найбільш величезних, незграбних речей російської propaganda. Він понтифікує проти "Western way of life", while encouraging the war on Ukraine and free media. Italian financial police just confiscated his two homes at Lake Como. https://t.co/moZy18NyLE pic.twitter.com/dNum5NE7Kf - Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022

Вілла на озері Комо, яка, за даними російського політика Олексія Навального, належить Соловйову / Фото: Блог Навального

Україна закликала посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ розірвати усі зв'язки із РФ.

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"Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбардує житлові квартали та критично важливі об'єкти інфраструктури, загрожує ядерним об'єктам. Санкції мають посилитися", – сказав він.

За його словами, зараз необхідно відключити Ощадбанк від SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також криптлазівки.