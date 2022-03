Санкції у дії: у пропагандиста Соловйова відібрали нерухомість в Італії

Головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов внаслідок західних санкцій втратив нерухомість у Європі. Влада Італії конфіскувала дві вілли Соловйова на озері Комо – в елітній курортній зоні біля підніжжя Альпійських гір.

Як повідомляє італійське видання La Repubblica, вартість конфіскованих вілл оцінюється у 8 млн євро Операцію було проведено спецпідрозділом фінансової поліції в рамках санкцій, передбачених міністерством економіки Італії для російських олігархів.

Цю інформацію прокоментував у Twitter журналіст Христо Грозєв.

Це один з найбільш величезних, незграбних речей російської propaganda. Він понтифікує проти "Western way of life", while encouraging the war on Ukraine and free media. Italian financial police just confiscated his two homes at Lake Como. https://t.co/moZy18NyLE pic.twitter.com/dNum5NE7Kf