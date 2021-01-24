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Збили поліцейського під час затримання: учасниць Pussy Riot заарештували

24 січня, 10:38

Ольга Литвин Ольга Литвин

Марія Альохіна та Люся Штейн намагалися втекти на автомобілі

У Москві під час акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального заарештували учасниць Pussy Riot – Марію Альохіну та Люсю Штейн через те, що збили поліцейського під час затримання.

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Про це повідомляє Telegram-канал 112.

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Учора вночі дівчата спробували втекти від поліції під час затримання за участь у несанкціонованому мітингу, стверджується в повідомленні. Один зі співробітників постраждав – активістки наїхали на нього на своєму автомобілі. У нього травма ноги.

Наразі обидві дівчини нібито перебувають у відділенні поліції. Їх перевірять на наявність алкоголю у крові.

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Факт затримання підтвердив Telegram-канал "Дождь":

"Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Люсю Штейн затримали після того, як вони зачепили поліцейського автомобілем... Учора незадовго до півночі у Великому Афанасієвському провулку автомобіль, у якому перебували Альохіна і Штейн, зачепив бампером сержанта 2-го спецполку столичного главку МВС і наїхав йому на ногу".

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Адвоката дівчат, Дмитра Захватова, процитував Telegram-канал РБК:

"Сьогодні о 13:00 буде засідання у Стрітенському суді... Їх затримали біля Великого театру й відвезли у відділок. Формально їх обвинувачують в організації масового заходу", – розповів юрист.

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Він спростував інформацію, що затриманих перевірять на наявність алкоголю у крові.

Нагадаємо, учора в Москві протестувальники не пропустили машину з мигалкою, схожу на урядову.

Крім того, на акціях на підтримку Навального помітили його близьких людей і російських знаменитостей.

У Москві учасники протесту закидали сніжками автобус Росгвардіі:

Відео: Mash

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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Росія мітинги pussy riot протестуючі Олексій Навальний
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