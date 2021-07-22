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Угода щодо "Північного потоку – 2": в Кремлі розповіли, з чим Москва не згодна, а що готова вітати

22 липня 2021 15:12

Богдан Приходько Богдан Приходько

В Адміністрації президента РФ уважно вивчили текст угоди

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В угоді між США і Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік – 2" є положення, з якими Росія не може погодитися, однак деякі положення в Кремлі "готові вітати". Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс" у четвер, 22 липня.

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Зокрема, спікер Путіна підкреслив, що Москва категорично не згодна із наявною в тексті угоди заявою про те, що РФ займається шкідливою діяльністю.

"Ні в Україні, ні за її межами ніякої агресії Росії не було і немає. Ніякими шкідливими діями Росія не займалася", – заявив Пєсков.

При цьому, за його словами, деякі положення угоди влада РФ "готова вітати".

Раніше посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що домовленість США і Німеччини щодо "Північному потоку – 2" має ворожу тональність. За його словами, Росія не використовує енергетичні ресурси для тиску.

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"Ми нікому ніколи не нав'язували свої поставки, не використали енергоресурси як знаряддя політичного тиску. Будь-які звинувачення на цей рахунок відкидаємо. Бачимо в таких потугах не що інше, як недобросовісну конкуренцію", – сказав Антонов.

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Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний потік – 2".

Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

В "Операторі ГТС України" вже підрахували, що в разі добудови "Північного потоку – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів. Втім, в компанії вважають, що ці збитки не стануть смертельним для країни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

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Своєю чергою в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського до США.

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