Секс-скандал в РФ: вчителька показала школяреві стриптиз, а він її підставив

Роман між 32-річною жінкою та 15-річним хлопцем закінчився великими проблемами для обох

У Новосибірській області Росії розігралася шкільна драма – дев'ятикласник закрутив роман з вчителькою англійської мови. Однак це обернулося проблемами і для жінки, і для учня.

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За словами матері 15-річного хлопця, 32-річна жінка сама почала загравати з її сином. Коли жінка послала йому відео зі своїм стриптизом, учень розіслав його друзям. Незабаром ролик розлетівся по мережі.

В результаті скандалу вчительці довелося звільнитися зі школи і виїхати з села. Проти неї навіть порушили кримінальну справу.

А ось однокласники свого товариша зацькували, мовляв, хлопець спочатку спокусив жінку, а потім підставив. Про переїзд задумалася і сім'я школяра.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Одеській області школяр жорстоко побив семикласника. Учень дев'ятого класу влаштував розборки з молодшим школярем і не обійшлося без рукоприкладства.

А в Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник. Мати потерпілого звернулася в поліцію.