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Не дійде до Москви: проти якутського шамана Габишева порушили кримінальну справу

24 лютого, 17:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чоловік все ще примусово перебуває у психлікарні

Російські слідчі порушили кримінальну справу проти якутського шамана Олександра Габишева, якого минулого місяця примусово відвезли до психіатричного диспансеру перед черговим "походом" на Москву.

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Про це повідомляє Новая газета, посилаючись на організацію "Правозахист Листівки".

Координатор правозахисної організації Олексій Прянишников стверджує, що Габишева звинувачують у застосуванні насильства до силовиків (ст. 318 КК), за що йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Прянишников допускає, що справу могли порушити саме після рейду правоохоронців, які відвезли його до психіатричної лікарні. При цьому позов про примусову госпіталізацію був задоволений постфактум.

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"Нам озвучували до цього, що перевірка проводиться, додому приїжджали, вилучали якісь предмети. Поки жодних подробиць немає, він (представник слідства. – Ред.) просто викликав на завтра для проведення слідчих дій, вже будуть подробиці у вигляді якихось документів", – стверджує Прянишников.

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Нагадаємо, що Олександр Габишев вже близько двох років безуспішно намагається дійти до Москви, аби "вигнати Путіна". Його вже неодноразово затримували, а також відправляли до психдиспансеру, але щоразу його звільняли.

Шаман регулярно відновлював ходу, востаннє він оголосив про новий похід у січні.

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Росія кримінальна справа якутія шамани шаман Габышев
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