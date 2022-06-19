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Шольц обнадіяв українців заявою щодо розширення ЄС

Павло Заяць Павло Заяць
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19 червня, 14:48
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Канцлер Німеччини закликав країни Євросоюзу ухвалити рішення про статус кандидата для України
Олаф Шольц запропонував спростити правила надання кандидатства у члени ЄС
Олаф Шольц запропонував спростити правила надання кандидатства у члени ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував реформувати правила Європейського Союзу, щоб спростити прийом нових членів ЄС.

Як зазначив канцлер, готуватися до розширення Євросоюзу мають не лише кандидати на вступ, а й сам ЄС, передає Süddeutsche Zeitung.

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"Для цього він має модернізувати свої структури та процеси ухвалення рішень. Не завжди можна буде одноголосно вирішувати все, навіть якщо сьогодні процедура потребує одностайності", – заявив він.

Шольц має намір порушити це питання на саміті ЄС у наступні четвер та п'ятницю, де будуть розглянуті заявки України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата у члени ЄС.

Канцлер Німеччини закликав ЄС ухвалити рішення про статус кандидата для України у "дусі єдності".

"Зрозуміло, що шлях до ЄС буде непростим, але кожен кандидат, який бажає вирушити в дорогу, повинен виконати безліч вимог. Це стосується верховенства закону та демократії, а також всіх інших правил, яких ми дотримуємося в Європі", – зазначив він.

Видання зазначає, що статус кандидата може бути наданий лише за одноголосного голосування. У ЄС вже давно точаться дискусії про послаблення принципу одностайності, але є проблема – глави держав та урядів мають одноголосно ухвалити рішення про відповідну реформу.

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Який шлях до ЄС доведеться пройти Україні

17 червня Україна піднялася ще на одну сходинку до повноцінного членства у Європейському Союзі, де зараз знаходяться 27 країн. Цього дня Єврокомісія офіційно рекомендуваланадати нашій країні статус кандидата на членство у ЄС.

Наступний етап на шляху до отримання статусу кандидата в члени ЄС – схвалення всіма президентами та прем'єрами країн, що входять до Євросоюзу. Своє рішення щодо України та Молдови вони мають висловити на саміті, який заплановано у Брюсселі на 23-24 червня.

Щоб набути статусу кандидата, країні потрібно продемонструвати, що вона цілеспрямовано йде шляхом так званих Копенгагенських критеріїв, яким має відповідати кожен претендент на членство у ЄС.

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Копенгагенські критерії включають:

  • дотримання демократичних принципів;
  • дотримання принципів свободи;
  • повага до прав людини;
  • дотримання принципів правової держави;
  • наявність конкурентоспроможної ринкової економіки;
  • повага та захист прав меншин;
  • визнання загальних правил та стандартів ЄС, які включають відданість цілям політичного, економічного та валютного союзу.

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