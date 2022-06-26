Шольц розповів про головні болі у Путіна

Канцлер Німеччини висловився за підтримку України

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Величезна міжнародна підтримка України, мужність та відвага українців у захисті своєї країни викликають головний біль у російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відповідь на ракетний обстріл України 26 червня. Він розповів про єдину позицію Німеччини та США, повідомляє Associated Press.

У неділю після проведення першої сесії саміту G7 Шольц заявив, що атака Росії на житлові будинки у Києві демонструє важливість міжнародної єдності у підтримці України.

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"Те, що це жорстока війна, яку веде Путін, ми зараз ще раз побачили з ракетним обстрілом будинків у Києві — це показує, що правильно, що ми разом і підтримуємо українців, щоб вони захищали свою країну, свою демократію, свою свободу самовизначення", — сказав він.

Німецький канцлер наголосив на єдності досі Великої сімки промислових держав, Євросоюзу та НАТО в організації підтримки України.

"Можна з упевненістю сказати, що (президент Росії Володимир) Путін не зважав на це, і це досі викликає у нього головний біль — величезна міжнародна підтримка України, але, звичайно, також мужність і відвага українців у захисті своєї країни", — сказав він.

Шольц зазначив, що він і президент США Джо Байден одностайні в тому, що необхідно зробити, і що "Німеччина та США завжди діятимуть разом, коли йдеться про питання безпеки України".

Саміт G7

Саміт проходитиме 26-28 червня у Німеччині. Напередодні зустрічі з'явилася конкретика щодо питань, які обговорюватимуться. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про обговорення можливості дипломатичного припинення війни в Україні, а також підготовки до ситуації, коли вирішити питання дипломатичним шляхом буде неможливо.

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За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті в онлайн-форматі.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову підтримку Україні.