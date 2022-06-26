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Шольц розповів про головні болі у Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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26 червня, 20:19
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Канцлер Німеччини висловився за підтримку України
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Величезна міжнародна підтримка України, мужність та відвага українців у захисті своєї країни викликають головний біль у російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відповідь на ракетний обстріл України 26 червня. Він розповів про єдину позицію Німеччини та США, повідомляє Associated Press.

У неділю після проведення першої сесії саміту G7 Шольц заявив, що атака Росії на житлові будинки у Києві демонструє важливість міжнародної єдності у підтримці України.

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"Те, що це жорстока війна, яку веде Путін, ми зараз ще раз побачили з ракетним обстрілом будинків у Києві — це показує, що правильно, що ми разом і підтримуємо українців, щоб вони захищали свою країну, свою демократію, свою свободу самовизначення", — сказав він.

Німецький канцлер наголосив на єдності досі Великої сімки промислових держав, Євросоюзу та НАТО в організації підтримки України.

"Можна з упевненістю сказати, що (президент Росії Володимир) Путін не зважав на це, і це досі викликає у нього головний біль — величезна міжнародна підтримка України, але, звичайно, також мужність і відвага українців у захисті своєї країни", — сказав він.

Шольц зазначив, що він і президент США Джо Байден одностайні в тому, що необхідно зробити, і що "Німеччина та США завжди діятимуть разом, коли йдеться про питання безпеки України".

Саміт G7

Саміт проходитиме 26-28 червня у Німеччині. Напередодні зустрічі з'явилася конкретика щодо питань, які обговорюватимуться. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про обговорення можливості дипломатичного припинення війни в Україні, а також підготовки до ситуації, коли вирішити питання дипломатичним шляхом буде неможливо.

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За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають прийняти лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, які існують як з боку Росії, так і Китаю.

Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті в онлайн-форматі.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон використовуватиме саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину збільшити військову підтримку Україні.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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