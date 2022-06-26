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Шойгу та фейк. Соратник Путіна влаштував тревел-шоу на фронт, не виїжджаючи з Росії

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 червня, 22:36
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Глава Міноборони РФ побоявся відвідувати окуповані території Луганської та Донецької областей
У Міноборони РФ збрехали, що Шойгу нібито відвідав зону "спецоперації".
У Міноборони РФ збрехали, що Шойгу нібито відвідав зону "спецоперації". / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не приїжджав на території окупованого Донбасу. Йому влаштували "екскурсію" одним зразково-показовим пунктом управління на території Белгородської області. Причин їхати в Україну у Шойгу могло бути декілька.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк у Facebook.

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За його даними, Шойгу не відвідував пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

"Переживання міністра оборони РФ обмежилося одним зразково-показовим пунктом управління на території Білгородської області, де для нього і генералів Міноборони і Генштабу, які його супроводжували, влаштували показові доповіді про ведення бойових дій на території України, показове нагородження медалями та орденами", – написав журналіст.

Як уточнив Цимбалюк, причин відмови від відвідування Луганської та Донецької областей може бути декілька:

  • страх командирів воюючих угруповань, що командування ЗС РФ може бути знищене ракетним ударом ЗС України,
  • небажання командирів демонструвати реальні втрати російської армії під час бойових дій.

Що було відомо про "візит" Шойгу в Україну

Вдень 26 червня росЗМІ повідомили, що Шойгу приїхав до України на окуповані території. Він нібито проінспектував угруповання військ, відвідав командні пункти, де заслухав доповіді про поточну обстановку та дії російських окупантів на головних напрямках.

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Як стало відомо, під час візиту Шойгу також вручив державні нагороди: медалі "Золота Зірка" героя РФ та Ордену Мужності.

Куди саме приїжджав міністр, не уточнювалося.

Один із волонтерів OSINT-розслідувачів InformNapalm припустив, що якщо Шойгу дійсно прибув з інспекцією, то знаходиться (перебував) на аеродромі Маріуполя, де розгорнуто штаби південного угруповання ЗС РФ.

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Також передбачалося, що один із факторів значного збільшення ракетного обстрілу по Україні служив для відволікання уваги від прибуття Шойгу на окуповані території.

Раніше ми розповідали, що російські полковники незадоволені Кремлем та керівниками так званої "спецоперації" Росії в Україні. Зокрема, вони констатують, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу абсолютно некомпетентний у військовій справі, а президента Володимира Путіна звинувачують у провалі у війні з Україною.

Також повідомлялося, що Путін замінив командувачів війною в Україні.

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